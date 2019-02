Casado avisa de que sánchez volverá a "sumir a españa en la crisis" acelerando en ocho días sus planes

26/02/2019 - 14:04

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, avisó este martes de que el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiere "sencillamente volver a sumir a España en una crisis económica" haciendo "en ocho días lo que no ha hecho en ocho meses de Gobierno" y con su intención de hacer modificaciones de la actual reforma laboral mediante reales decretos ley.

En la última reunión del Grupo Parlamentario Popular de la legislatura en el Congreso de los Diputados, Casado alertó de que "es probable que el Gobierno siga instrumentalizando las instituciones del Estado, cuando debería estar en funciones".

Casado avisó del "problema" que supone utilizar La Moncloa y la Diputación Permanente del Congreso "para seguir prometiendo lo que no pueden pagar y para lo que no tienen apoyo legislativo como para poder hacerlo". "¡En ocho días pretenden hacer lo que no han hecho en ocho meses!", enfatizó.

Comparó esta actitud con la de quien entra en un bar y ofrece invitar a una ronda a todo el mundo para después irse "por la puerta de atrás sin pagarla". Consideró que Sánchez pretende utilizar la Diputación Permanente de una forma "inédita" tan solo para "ocupar unas cuentas líneas más de los periódicos" ahora que "no le quedan tumbas por visitar y brechas que reabrir entre los españoles".

A pesar de que las medidas que propone en el último momento Sánchez "puedan sonar bien", Casado avisó de que lo que quieren hacer en el Ejecutivo socialista es "sencillamente volver a sumir a España en una crisis económica" valiéndose de "la misma receta que hizo José Luis Rodríguez Zapatero".

Casado trasladó a los diputados populares que "no se despisten" de su objetivo y tengan claro que "nadie" les puede dar lecciones de política, economía o medidas sociales. "No vamos a permitir que se deshaga el legado de gestión que ha permitido que España sea admirada", sentenció, como tampoco permitirá "que se presente al PP como lo que no es".

