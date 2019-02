Rivera aprovecha la última comparecencia de sánchez para hacer un balance y esbozar su programa

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó este miércoles la última comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hacer un balance de su gestión y esbozar sus principales compromisos de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Rivera apenas habló de los asuntos que centraron la comparecencia de Sánchez, y se centró en hacer un balance de una legislatura "fallida" en la que el Gobierno "ha bloqueado durante nueve meses este país" y además ha traspasado líneas rojas al negociar con independentistas, lo cual "le invalida para recibir el apoyo" de los partidos constitucionalistas. "Diálogo, siempre. Cesión y claudicación, nunca", sentenció. Además, precisó, "el diálogo tendría que haberlo practicado usted con los que respetamos las reglas de juego" y no con quienes "intentan saltarse la ley".

Acto seguido desgranó algunas de las medidas de Sánchez en estos meses, como "el decretazo para cargarse" el consenso sobre RTVE o poner a un dirigente histórico del PSOE "a manipular" las encuestas del CIS, y frente a ello se comprometió a elegir a la dirección de RTVE por concurso público y a que el responsable del CIS sea elegido por criterios de mérito y capacidad, así como a no dedicar dinero público a encuestas "para un partido" y menos al estilo "cocina masterchef de Tezanos".

Le reprochó también que haya quitado a presidentes y directores generales puestos "a dedo" por el PP para poner él a "colegas, amigos y conocidos", por ejemplo a su exjefe de Gabinete, Juanma Serrano, al frente de Correos, que sabe de ello "como yo de religión", o a Óscar López al frente de Paradores, quizá porque es "experto en ir de hoteles", y frente a ello comprometió una "ley antidedazos".

Acusó asimismo a Sánchez de "cargarse el pacto educativo" y de dejar en el cajón el informe de la inspección que "denuncia y demuestra" adoctrinamiento en escuelas. "Usted es sectarismo", dijo a Sánchez, antes de comprometerse a impulsar ese pacto educativo y a garantizar que el español es lengua vehicular en todas las escuelas públicas y concertadas de toda España.

Rivera añadió que en estos meses no ha habido "ningún avance" en sanidad, por ejemplo en la tarjeta sanitaria única, porque Sánchez "no se quiere enfrentar a sus socios separatistas", y eso es una muestra más de que "no se puede ir de la mano" de quienes quieren "liquidar" el país porque se acaban fragmentando los derechos de los ciudadanos.

La prometida reforma de la Justicia, lamentó, ha quedado en la "imagen vergonzosa" de los ataques a los jueces que defienden la democracia mientras el PP y el PSOE "se envían mensajes para quitar y poner jueces", algo que muestra la necesidad de un cambio en el sistema como el que defiende Cuidadanos.

Rivera cargó contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional alertando de que no es "tan sencillo" subir los salarios y de que el Banco de España alerta de que 160.000 trabajadores "irán a la calle" por esa medida. Nicolás Maduro, "su ídolo", dijo irónicamente dirigiéndose a los escaños del PSOE y de Podemos, subió el salario mínimo en Venezuela el pasado mes de noviembre "y están estupendamente".

Al hablar de Venezuela, aseguró que la razón de que el Gobierno no haga "nada" es que "los que le mantienen en el poder llevan una camiseta que pone 'Yo, con Maduro'", en referencia a la prenda que lucía días atrás el diputado de Podemos Juan Cañamero. Se preguntó después "cuánto cobra" José Luis Rodríguez Zapatero por su papel de supuesta mediación, y alertó de que un expresidente de España no puede decir que el éxodo de venezolanos es culpa de los países democráticos del entorno.

Finalmente, se dirigió a los escaños del PSOE para subrayar que la bandera constitucional es "de todos los españoles" y que Franco murió en 1975, y "se equivocan" confundiendo a quienes exhiben la bandera de su país con "fachas". "Sigan insultado y tapando la boca a los constitucionalistas y apoyando a los separatistas. Sigan por ese camino, que en Andalucía les ha ido muy bien y les irá fantásticamente bien el 28 de abril", concluyó.

