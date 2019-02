Venezuela. tardà dice a sánchez que "lo que ha hecho con guaidó es demasiado fácil"

27/02/2019 - 11:39

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, espetó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo que ha hecho al reconocer a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela es "demasiado fácil".

Hizo estas consideraciones en su turno de réplica tras la última comparecencia de Sánchez ante el Pleno de la Cámara Baja antes de que se disuelvan las Cortes Generales, finalice la legislatura y se celebren las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Tardà incidió en que las generaciones que han nacido en democracia "no merecen" que se opte "por lo fácil", esto es, ponerse "por detrás del señor Donald Trump". Mostró su impresión de que la Unión Europea, "desgraciadamente", no ha sido "capaz de articular los mecanismos oportunos para mediar en un conflicto que cada día tiene mayores implicaciones internacionales".

Criticó que con Venezuela se imponga "la demagogia fácil" y todo se presente de manera "fácil y demasiado interesada". Argumentó que "amenazando a un Gobierno democrático en el fondo estamos legitimando y allanando el camino incluso de aquellos que apuestan por la guerra".

Preguntó por las garantías que existen de que no exista un conflicto bélico en el país caribeño. "Les guste o no, el chavismo ganó las elecciones y tiene gran apoyo, lo cual no quiere decir que no haya una sociedad con problemas enormes", prosiguió el portavoz de ERC.

Consideró, además, que "convertir a Venezuela en el eje del mal es propio de las derechas" y no de la izquierda. En este punto, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que "corrija el tiro" a pesar de sus "obligaciones, presiones o intereses". A su juicio, lo recomendable sería "consensuar con los demócratas" la posición con respecto a este conflicto.

'BREXIT'

Por otro lado, Tardà transmitió a Sánchez que "puede contar" con su grupo "en los grandes problemas que ha suscitado" el 'Brexit' a pesar de que existan "ciertos puntos que no vemos igual".

Puso en valor "lo importante", refiriéndose a que Gran Bretaña hizo un referéndum. "Si la ciudadanía se equivocó, no lo sé, ejerció democráticamente sus derechos...", reivindicó el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso.

Pidió, asimismo, ser "posibilistas" y descartar un 'Brexit' "duro". Para ello, recomendó hacer "todos los esfuerzos" para que la salida de Reino Unido de la Unión Europea no sea "traumática" y se haga de manera "negociada y desde la democracia".

