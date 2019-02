Rufián defiende la libertad de expresión en arco y dice que para él es "un honor" que le quemen en las fallas

27/02/2019 - 11:43

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, defendió este miércoles la libertad de expresión en ARCO, y aseguró que para él es "un honor" que quemen ninots de su persona en las Fallas.

Respondió así en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la venta en ARCO de un ninot del Rey que se vende con la condición de que sea quemado. Lo enmarcó en la libertad de expresión y añadió que, aunque "no es comparable", él lleva dos o tres años "que es un honor para mí que en las Fallas me queman. Y me parece cojonudo".

