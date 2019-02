28-a. sánchez baraja acudir al debate 'a cinco'

27/02/2019 - 11:43

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está todavía barajando acudir al debate 'a cinco' con motivo de la campaña electoral para las generales del 28 de abril, al que acudirían Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Vox.

Fuentes del Comité Electoral del PSOE señalaron a Servimedia que aún hay tiempo para valorar la participación de los líderes socialistas en debates electorales, pero que no van a "vetar" la presencia de ningún partido.

Subrayan que "todavía" no van a confirmar la asistencia de Sánchez a ninguno porque se está aún en el mes de febrero y los 'cara a cara' son para abril, durante la campaña electoral ante la cita de las generales del 28 de abril.

En un 80%, dijeron a Servimedia, está cerrada la participación del presidente en el debate 'a cinco' con Vox, que ha propuesto Atresmedia para el 23 de abril. Pero subrayan que no lo dan por cerrado, además de por el tiempo que resta para la fecha, porque hay una propuesta de un debate 'a cuatro' para el 22 de abril en RTVE. "No vetamos a nadie pero todavía no vamos a confirmar ", trasladaron desde el Comité electoral.

El PSOE acepta su asistencia a debates en los que esté Vox, pese a que esta formación no tiene representación en el Congreso, argumentando que sucede lo mismo que en las últimas elecciones generales con Podemos y Ciudadanos. Entonces, la formación de Pablo Iglesias y la de Albert Rivera no estaban en la Cámara Baja y sólo tenían representación en parlamentos autonómicos e instituciones locales y europeas.

(SERVIMEDIA)

27-FEB-19

MML/caa