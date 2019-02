Muere Stanley Donen, director de 'Cantando bajo la lluvia'

El cineasta estadounidense Stanley Donen ha fallecido este sábado a los 94 años de edad. Conocido como uno de los últimos directores del Hollywood clásico, recibió el Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera en 1997.

Donen es conocido por varias de las películas que ha dirigido, como Cantando bajo la lluvia, Al diablo con el diablo, Siete novias para siete hermanos o Un día en Nueva York.

Ha sido uno de sus hijos, Michael Phillips, crítico de cine del Chicago Tribune, quien ha confirmado la muerte de su padre. Lo ha hecho a través de Twitter, con un escueto "DEP Stanley Donen". Asimismo, ha añadido una icónica escena del film Cantando bajo la lluvia, y ha afirmado que "continúa siendo uno de los momentos más alegres del cine".

RIP Stanley Donen

