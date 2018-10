Julen Lopetegui, en la cuerda floja: el Real Madrid medita su despido

El club se plantea la continuidad del técnico tras las dos últimas semanas

Preocupa en la entidad el estado de los jugadores y la falta de respuestas

Foto: Reuters.

El futuro de Julen Lopetegui en el Real Madrid es más incierto que nunca. Tras cuatro partidos seguidos sin ganar y sin marcar gol, el técnico no tiene garantizada la continuidad en el club blanco tras el parón de selecciones. La derrota ante el Alavés y las sensaciones mostradas en Vitoria han provocado que la directiva se plantee el despido del entrenador de Asteasu.

Según informan Onda Cero y Cadena Ser, la entidad madridista reflexiona sobre qué hacer con el entrenador y no descarta su adiós en los próximos días. El club está preocupado por el bajo nivel físico de la escuadra y la falta de respuestas por parte del entrenador.

El periodo de debate en la zona noble del Santiago Bernabéu ya está abierto. El Real Madrid se debate entre despedir al técnico, lo que conllevaría el reconocimiento de un error, o mantenerlo con alguna que otra condición. Onda Cero apunta que el club podría contratar un nuevo preparador físico.

En todo caso, la decisión no parece fácil. Si se decanta por un cambio de entrenador, el principal problema es el de la escasez de sustitutos. Los nombres como Santiago Solari o Antonio Conte han salido a la palestra (informa As), pero se trata solo, en definitiva, de opciones a tener en cuenta sin haberse tanteado siquiera. Ese sería el último dilema. El primero es el futuro de Lopetegui. Y no está nada claro.