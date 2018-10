Eden Hazard habla abiertamente de su deseo de fichar por el Real Madrid: "Es mi sueño desde niño"

Reconoce que hay veces en las que le apetece salir del Chelsea

Tampoco esconde lo que le han dado en el equipo londinense

Foto: Reuters.

Era un secreto a voces, el propio jugador lo había dejado caer más de una vez, pero ahora ya lo ha hecho oficial. Eden Hazard ha hablado de su deseo de jugar en el Real Madrid, un sueño que tiene "desde niño" y que reconoce públicamente.

"El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con este club. Veremos. No quiero hablar de esto todos los días. No tengo tiempo, pero hablaremos de mi futuro pronto, eso creo", dijo el jugador del Chelsea tras la victoria de los suyos por 0-3 ante el Southampton según recogen varios medios británicos.

Hazard se ha vinculado en muchas ocasiones al conjunto blanco, bien cuando destacaba en el Lille, bien cuando Zidane llegó al Madrid o bien tras el último Mundial, pero la directiva de la Castellana nunca se ha decidido a pagar su fichaje. Ahora, en medio de la crisis deportiva más grave del equipo en los últimos años, el belga aprovecha para salir en escena.

"Quiero lo mejor para mí, pero también lo mejor para el club, que me lo ha dado todo. No quiero decir que voy a firmar un nuevo contrato y luego no firmarlo. Veremos. A veces me despierto y pienso que me quiero ir. A veces me quiero quedar", añadió sobre la situación que vive en Londres.

Hazard, gran amigo y excompañero en el Chelsea de Thibaut Courtois, se reencontrará ahora con el portero en la selección y volverá a dejar caer su interés de cumplir el sueño que tenía desde niño, jugar en el Real Madrid.