Lucas Hernández desvela que el Real Madrid le tanteó en verano

El jugador lo rechazó: "No habría sido honesto"

Foto: Reuters.

Lucas Hernández, jugador del Atlético de Madrid, ha desvelado que el Real Madrid estuvo interesado en ficharle, tal y como hizo en el verano de 2017 con su hermano Theo Hernández, y que respondió negándose porque "no habría sido honesto" marcharse al eterno rival rojiblanco.

En una entrevista a Radio Montecarlo, el defensa informó de este interés blanco, durante el verano: "Mi agente me lo comentó un poco. Cuando me dijo que había llegado la posibilidad del Real Madrid le dije que no podía hacer eso. El Atlético es mi club, el equipo que me lo dio todo. Soy una persona honesta y no podía ir al Madrid".

El plan del Real Madrid, al igual que con su hermano, era pagar la cláusula de rescisión del francés. Para el futuro, Lucas no descarta nada: "Espero quedarme aquí mucho tiempo, pero el fútbol va muy rápido, si ocurre una oferta irrechazable...".

Por el momento, Lucas elige al Atlético. El zaguero galo renovó en pleno Mundial por el equipo rojiblanco hasta 2024 y afronta una temporada en la que, después de ser campeón del mundo, afronta su posible salto a la titularidad en el equipo del 'Cholo' Simeone.