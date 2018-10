Íñigo Martínez zanja la polémica: "Mi compromiso con la Selección es total"

El central volverá a las órdenes de Luis Enrique si mantiene su nivel

Esta noche jugará un amistoso con la selección de Euskadi

Imagen: EFE

El central del Athletic Club, Íñigo Martínez, ha terminado con la polémica tras su lesión y no ser convocado por Luis Enrique para los partidos ante Gales e Inglaterra, mientras que sí estará este viernes en un amistoso con la selección de Euskadi.

La lesión de Íñigo Martínez hizo que Luis Enrique convocara a Marc Bartra como su sustituto. Sin embargo, unos días antes el central jugó los 90 minutos con su club en el derbi vasco ante la Real Sociedad.

"Nosotros sabíamos el estado de Iñigo y no le citamos. Después, era un derbi y él decide entrenar el día anterior, arriesgar con su club y jugar, y no tenemos nada que decir. En ningún caso voy a arriesgar yo a un jugador. ¿Si fue extraño? Sí, fue extraño, diferente, pero bueno, el jugador tiene la capacidad de decidir y a mí me parece bien", aclaró el miércoles en rueda de prensa.

Ayer jueves, Luis Enrique justificó la ausencia de Íñigo Martínez tras la victoria en Gales. "No hay ningún problema con Iñigo. Ha sido un malentendido con los servicios médicos. Volverá a la selección si sigue a su nivel", declaró.

Antes de que hablara Luis Enrique lo hizo el propio Íñigo Martínez en las redes sociales. El central quiso expresar su compromiso con la Selección. "Que nadie tenga duda de que, desde siempre, mi compromiso es total con la Selección y que trabajaré a tope para poder estar en próximas convocatorias. Todo ha sido un malentendido entre los servicios médicos. Nada más. Seguimos!", escribió el jugador del Athletic acompañando el mensaje junto a una foto con la Selección.