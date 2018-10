Luka Modric, sobre la marcha de Cristiano del Real Madrid: "En el vestuario apostamos a que se quedaba"

Reconoce que no esperaba su marcha ni la de Zidane, pero "fue su elección"

El croata dice que le hubiese gusta jugar con Boban, Zidane y Ronaldo

Por último no se ve como claro favorito al Balón de Oro y elogia a Mbappé

Foto: EFE.

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, ha revelado que dentro del vestuario realizaron "apuestas" sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, cuando su posible marcha solo era un rumor, y que los jugadores del equipo blanco están "seguros" de que el portugués "se iba a quedar" este verano.

"No pensé que Zidane se fuera ir, ni tampoco Ronaldo. Cuando surgió el rumor sobre Cristiano hicimos apuestas entre nosotros en el vestuario y estábamos seguros de que se iba a quedar. Pero cada uno hace sus elecciones de vida", valoró Modric en declaraciones a France Football.

Comparándose con el portugués, el balcánico explicó que él es "una persona tímida y reservada". "No aprecio la sobreexposición de los medios. Francamente no me interesa mucho ir más allá en esta área. Cristiano Ronaldo está en otro nivel de fútbol y es normal que también lo esté desde el punto de vista de los medios. Yo prefiero la sencillez", desgranó.

En este sentido, dijo que prefiere no postularse para ganar el Balón de Oro. "Para ser honesto, no me gusta hablar así y decir: 'Sí, soy yo quien merece el Balón de Oro'. Lo importante para mí es estar en el campo como lo he estado durante meses, este año 2018 ha sido sin duda el mejor de mi carrera y mi único objetivo es continuar a este nivel", reflexionó.

Preguntado por los jugadores con los que le hubiera gustado compartir equipo, Modric citó a tres ya retirados y dos de ellos con pasado en el Real Madrid. "Me hubiera gustado jugar con Boban, mi ídolo de la selección croata. Luego con Zidane, al que tuve la suerte de tener como entrenador y con quien hemos vivido los momentos más bellos de la historia del Real Madrid, incluidos estas tres Ligas de Campeones seguidas. A veces venía a jugar con nosotros y era impresionante ver su elegancia y sus movimientos sobre el césped. Y el tercero es Ronaldo Nazario", enumeró.

En cuanto a las estrellas del futuro, destacó que "Mbappé es un talento extraordinario, una gran promesa para el futuro que ya ha mostrado un gran nivel". "Recuerdo que mi compañero en la selección Daniel Subasic me dijo un día: 'Hay un jugador joven en Mónaco que es increíble y un día será uno de los mejores del mundo'. Ya me hablaba de Mbappé cuando aún no se le conocía. Estoy seguro de que Kylian seguirá progresando", pronosticó.

Además, Modric opinó que en el fútbol actual se puede combinar "ganar y ofrecer un buen espectáculo al mismo tiempo", al tiempo que reivindicó "la búsqueda de lo bello" en el juego. "Y siempre será así porque el fútbol es un juego que se juega con la cabeza. Puedes poner toda la fuerza física que quieras, pero la inteligencia siempre será esencial. El físico nunca suplantará a la inteligencia", agregó.