Luis Enrique: "He estado maravilloso al descanso, lo normal hubiera sido matar a los jugadores"

Luis Enrique apostó por no hacer cambios tras el descanso

Luis Enrique, seleccionador español. Imagen: EFE

Luis Enrique Martínez compareció ante los medios de comunicación al término del partido en donde la selección española perdió por 1-3 ante Inglaterra. El asturiano reconoció la mala primera parte de los suyos y que fue determinante para el resultado final.

"La primera parte, malísima, hay que reconocerlo. Hemos llegado tarde al presión, el primer gol nos ha matado. Hemos hecho bastantes errores individuales. Con el 0-2, metidos atrás han salido a la contra y son peligrosos. Un grupo con dos semifinalistas del Mundial no es fácil.hora seguimos dependiendo de nosotros, tenemos que ir a Croacia a ganar".

"Entendía que mi equipo, con su actitud, no necesitaba una patada ni una crítica ni hacer tres cambios. Necesitaba reforzarlos, unos matices a nivel táctico y meterlos en dinámica positiva y así ha sido por su mérito".

"Yo no puedo corregir nada, los jugadores son los protagonistas. Cada entrenador tiene su método, hay veces que hay que pegar una patada en la mesa y cagarte en todo y otras que no. No lo he dicho con ironía, he estado bien. Pero el mérito es de los jugadores"

"Está mal que yo lo diga, pero he estado maravilloso en el descanso, lo normal hubiera sido matar a los jugadores pero les he reforzado, no he cambiado a ninguno, les he dicho que las grandes selecciones se hacen sufriendo. Hemos metido al rival atrás, lástima no marcar antes el 2-3, porque el 3-3 lo hubiera hecho el Villamarín".