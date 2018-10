Sergio Ramos responde a los que le acusaban de pisar a Sterling con un vídeo en Twitter

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, ha pasado al ataque contra la prensa británica y todos los que le acusaban de pisar intencionadamente a Raheem Sterling en el pasado España-Inglaterra. A través de un vídeo en su perfil de Twitter, el '15' demuestra que en ningún momento toca al '10' inglés y es este el que se queja por un pisotón anterior recibido por Jonny.

Tras finalizar el encuentro del Benito Villamarín, varios medios ingleses centraron su post-partido en una acción en la que Ramos parecía que pisaba con intención al delantero británico, pero lejos de lo que una sola cámara mostraba, se ha visto todo lo contrario con un ángulo diferente.

El capitán español ha difundido las imágenes desde una cámara trasera en la que se ve como Sterling se queja de una acción anterior, segundos antes de que Ramos pase al lado suya, evitando en todo momento tocar al inglés. Además, el central ha acompañado el vídeo del mensaje "nada más que decir" junto a varios emoticonos y la traducción en inglés en un claro mensaje a la prensa de las islas.

????????????

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT