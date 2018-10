El Barcelona se 'olvida' de La Masía: de los 22 canteranos de Guardiola a los dos de Ernesto Valverde

El 'txingurri' solo ha dado 69 minutos a dos jugadores en año y medio

Con Pep fueron 22 canteranos los que dieron el salto; Busquets, el líder

Luis Enrique mejoró con 15 debuts, pero sin mucho éxito en el primer equipo

Foto: Getty.

El modelo tradicional del Barcelona ha ido evolucionando con el paso de los últimos diez años. Atrás quedaron los tiempos en los que en Can Barça se presumía de "la cantera y no la cartera" y se podía confeccionar un once con todos los titulares formados en La Masía. Ahora, con Ernesto Valverde, pese a que hay nueve en la primera plantilla, ninguno debutó con el 'txingurri' y en casi una temporada y media solo ha estrenado a dos perlas.

Hasta 43 jugadores han debutado con el primer equipo culé en los últimos diez años, según un informe de Sport. Un número que disminuyó muy considerablemente tras la marcha de Pep Guardiola y que solo Luis Enrique, en su tres campañas, supo sacar cierto rendimiento aunque ninguno de sus canteranos llegó a consolidarse en la élite blaugrana. El Real Madrid tiene la cantera que más jugadores aporta a LaLiga.

Munir El Haddadi es el último jugador que ha nutrido a la primera plantilla de un canterano de La Masía. Pese a que el hispano-marroquí, Sergi Samper y Carles Aleñá tienen ficha de primer equipo y se estrenaron con Luis Enrique (en la 14/15 los dos primeros y en la 16/17 el tercero), ninguno se ha hecho un hueco de titular y acumulan 48 partidos y once goles el delantero, doce choque Samper y siete y un tanto Aleñá.

Además, con el asturiano dieron el salto otros 12 jugadores, pero ninguno se asentó en el Camp Nou y muy pocos continúan en equipos punteros de Europa hoy en día. Son los casos de Sandro Ramírez (Real Sociedad), Jordi Masip (Valladolid) o Gerard Gumbau (Leganés). Alen Halilovic es el caso más conocido de futuro estrellado en La Masía, que tras depositar muchas esperanzas en él, el croata abandonó a los culés para pasar sin mucho éxito por Sporting, Hamburgo, Las Palmas y Milán.

Tras el adiós del ahora seleccionador español, Ernesto Valverde cogió las riendas en el verano de 2017 y su gestión con la cantera ha sido muy polémica, aunque es cierto que los ahora integrantes de La Masía no terminan de ofrecer ciertas garantías para la élite. Solo Marc Cucurella y Oriol Busquets han debutado con el 'txingurri' y dejan el frío dato de que solo jugaron el día de su estreno (en la ida de Copa del Rey ante el Murcia el lateral con siete minutos y en la vuelta de la misma eliminatoria el mediocentro con 62).

Unas estadísticas que dejan en mal lugar a la que un día fue la joya del éxito del Barcelona y que solo tienen parecidos datos en el último decenio en la trágica etapa del desaparecido Vilanova (Carles Planas jugó dos encuentros) y con el Tata Martino en la 13/14 (Adama Traoré, Patric y Dongou saltaron al césped en ocho ocasiones entre los tres).

Una generación que no ha podido demostrar lo que en su día 22 jugadores tuvieron la oportunidad de hacer con Guardiola en cuatro temporadas, algunos de ellos con muchísimo éxito que se extiende hasta la actualidad (Sergio Busquets, Thiago Alcántara, Marc Bartra, Sergi Roberto, Martín Montoya, Gerard Deulofeu, Cristian Tello o Rafinha).

Para fortuna de Valverde regresa la Copa del Rey, el torneo por excelencia donde en las primeras rondas los grandes equipos suelen probar a sus canteranos. Riqui Puig, Juan Miranda y Chumi son los tres integrantes del Barcelona B que más opciones tienen de dar el salto al primer equipo.