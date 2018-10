Giro de 180 grados de Hazard: abre la puerta a retirarse en el Chelsea

El extremo belga dice que puede "acabar con el Chelsea" su carrera

Hace unos días lanzó varios guiños a una llegada a España y el Madrid

Hazard, en un partido con el Chelsea. Foto: Reuters.

Eden Hazard sigue dando pistas sobre su futuro, pero no todas apuntan en la misma dirección. Tras dar a entender que su sueño era jugar en España y decir que, desde pequeño, quería jugar en el Real Madrid, el belga se ha desmarcado ahora para no descartar permanecer en la Premier League y el Chelsea hasta su retirada.

En una entrevista a Sky Sports, el mediapunta ha lanzado varios guiños a su atcual club y a su situación en él: "Puedo terminar en el Chelsea". El jugador ha destacado que se siente bien en Londres, al igual que su familia, y que siente el cariño de la afición y de una entidad que confió en él desde joven.

"Estoy muy feliz con el club, con el equipo, mi familia está feliz aquí. Entonces, si no voy a España, no es un problema. Amo a los fans y creo que los fans me aman", sentenció el '10' de Bélgica y el Chelsea.

De esta manera, el futbolista toma otro camino acerca de su futuro. En el parón de selecciones, Hazard rompió varias lanzas a favor de su llegada a España y el Real Madrid con el objetivo de ganar el Balón de Oro. Ahora, la realidad es otra.