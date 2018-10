Lopetegui se sentará en el banquillo del Real Madrid ante el Viktoria en Champions, según la SER

El Real Madrid acumula cinco partidos sin ganar y tres derrotas seguidas

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid. Imagen: EFE

Julen Lopetegui estará en el banquillo en el próximo partido en Champions League del equipo blanco, tal y como ha anunciado la cadena SER. De esta manera, el entrenador vasco no será destituido tras la derrota ante el Levante.

Según la cadena, Lopetegui y Florentino se reunieron tras el encuentro durante quince minutos y la sensación con la que salió el técnico es que se sentará el martes ante el Viktoria Plzen en Champions. En la reunión no estuvieron ni jugadores ni miembros del cuerpo técnico.

"Sería muy descarado contar qué pasa en el vestuario. El presidente suele bajar siempre y quizá conmigo es con quién habla de todo y nos hemos dado nuestra opinión. Ese tipo de decisiones no corre a cargo de los jugadores, pero nosotros pensamos en el siguiente partido e intentar revertir la situación", dijo Sergio Ramos tras el encuentro.

En la misma línea se mostró Marcelo, segundo capitán del Real Madrid. "Con el míster estamos a muerte. Nos dice las cosas muy claras, tiene un trato muy bueno con nosotros. Es injusto, como hicisteis con Benítez. No me gusta que no dejen trabajar al entrenador", dijo Marcelo en declaraciones a beIN LaLiga.