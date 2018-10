Henry no sorprende y debuta con derrota en el Mónaco

Una plantilla demasiado justa, una inercia negativa y una falta de experiencia y de mentalidad patentes: en Estrasburgo (2-1), el Mónaco no tuvo suerte, pero Thierry Henry pudo constatar las lagunas de un equipo de 'Champions' que ocupa puesto de descenso en la Ligue 1.

"Viví un poco de todo en este partido pero quiero seguir positivo", sintetizó el máximo goleador de la historia de la selección francesa, tras un partido en el que se lesionó Falcao y en el que su equipo se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Samuel Grandsir.

Pero la competición no se detiene para esperar a un Mónaco que el miércoles se jugará su supervivencia europea en Bélgica ante el Brujas, en un grupo en el que también está el Atlético de Madrid.

Después, el sábado, el actual subcampeón de Francia vivirá un duelo crucial... contra el modesto Dijon, un rival directo por la permanencia pero que le saca cuatro puntos. El objetivo no es otro que un triunfo que se les resiste desde hace 9 fechas.

En esas condiciones, el nuevo técnico necesita un grupo implicado y unido en torno a su figura y a sus ideas. Como hicieron los internacionales belgas cuando era adjunto de Roberto Martínez en los 'Diablos Rojos'.

Sin seguridad atrás y sin Falcao

El centrocampista belga Nacer Chadli alude a la mala suerte y afirma: "Henry nos dio serenidad antes del partido. Nos explicó bien lo que quería y la mayoría de los chicos lo entendieron. Ahora hay que repetirlo en los entrenamientos y entrará en la cabeza de todos".

¿Un discurso de circunstancias o la realidad? Una cosa está clara, el arquero Seydou Sy, que disputaba sólo su 5º partido en Ligue 1 ante la ausencia de los lesionados Danijel Subasic y Diego Benaglio, falló, pero no fue el único en hacerlo.

Henry había centrado su primer discurso en Mónaco en la seguridad defensiva. Pero ni el eje de la zaga ni el arquero senegalés estuvieron protegidos, con los laterales Henrich y Sidibé muy arriba, y con los centrocampistas Chadli y Aholou incapaces de aportar equilibrio y de cubrir huecos.

Y todo ello sin Falcao. Considerado por Henry como "el líder carismático del equipo", el colombiano comenzó el partido apenas tres días después de un duelo en Estados Unidos con su selección. Un riesgo que Jardim no solía tomar con su estrella, frágil físicamente para esa consecución de partidos y viajes.

"Obligado a ser positivo"

El castigo llegó a los 35 minutos. Su cuádriceps derecho no aguantó y Falcao se perderá los dos próximos partidos probablemente.

Pese a todo, el Mónaco terminó bien la primera parte. "El partido habría podido caer de nuestro lado", analizó Henry después de partido. "No es el escenario soñado pero hará falta seguir siendo positivos (...) Intentamos jugar con 10, intentamos responder, creamos ocasiones. Estoy obligado a ser positivo dentro de lo negativo, si no, no avanzamos. Tendremos que aprender a gestionar momentos como este".

Con lo poco que pudo quedarse Henry de la tarde fue con la ovación que recibió antes del duelo y que le reconcilió con Francia, un país con el que marcó distancias después de las críticas por su acción con la mano contra Irlanda en 2009.