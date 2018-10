Los errores que ha cometido Lopetegui en sus primeros meses como entrenador del Real Madrid

Falta de concentración y momento de forma, principales errores a solucionar

Julen Lopetegui, cabizbajo en el banquillo del Real Madrid. Imagen: Reuters

Julen Lopetegui pasa por su peor momento como entrenador del Real Madrid y los últimos rumores apuntan a una destitución después del partido de Champions ante el Viktoria y antes del Clásico de este domingo a las 16.15 horas.

Desde su llegada, el vasco solo ha convencido en el tramo inicial de la competición, donde el Real Madrid ganó sus primeros tres partidos ante Getafe (2-0), Girona (1-4) y Leganés (4-1). Tres encuentros que había que ganar sí o sí, algo que no ha conseguido con CSKA, Alavés y Levante. Su momento culmen fue ante la Roma en el primer partido en la Champions.

A partir de ahí, y con una plantilla más corta que años anteriores, el equipo perdió efectivos (Isco, Marcelo, Bale, Carvajal y Benzema) y jugadores como Varane, Modric o Ramos no encontraron su mejor nivel tras su paso por el Mundial. Todo esto sumado a los errores que ha dejado por el camino Lopetegui y que le pueden pasar factura.

1. Falta de concentración

De los once partidos que ha disputado el Real Madrid entre Liga y Champions, en cuatro de ellos (Girona, Sevilla, Levante y CSKA) el equipo ha encajado el primer gol en los primeros minutos de partido, algo que denota falta de concentración.

Ante el Athletic, el gol de Muniaín llegó en el minuto 32 y en el partido del Pizjuán encajó los tres goles en los primeros 39 minutos. Frente al Alavés el gol llegó en el descuento, en la última jugada del partido.

2. Ningún jugador está en forma

Lo que más llama la atención de la actual situación del Real Madrid es el momento por el que pasan todos los futbolistas. Y es que no hay ninguno que esté bien ni que tire del carro. Raro cuando en el mejor once de la FIFA había cuatro jugadores de la actual plantilla.

En el principio fueron Bale, Benzema, Isco, Asensio, Kroos y Carvajal, pero tras el partido ante la Roma se han diluido como un azucarillo. Y en esto el entrenador tiene mucho que ver.

3. Su mensaje no llega

Lopetegui no transmite lo que quiere y eso se refleja en el campo. Ante CSKA, Alavés y Levante, el Real Madrid dio una pésima imagen demostrando que no juega como equipo y que no hay comunión entre lo que dice el entrenador y hacen los jugadores. En la última derrota, el club blanco dio síntomas de un equipo partido en dos. Zidane si llegaba a sus jugadores, les convencía, pero parece que a Julen le cuesta más.

4. Escasas rotaciones

El entrenador blanco no es muy habitual a las rotaciones y extraña más aún con el nivel tan bajo que han mostrado algunos jugadores en los últimos encuentros (Varane, Modric, Kroos, Asensio o Ramos).

Por ejemplo, ante el Levante no se entiende que Varane o Ramos jugasen todos los minutos después de venir de selecciones. En Bilbao, Ceballos fue el mejor en la primera parte y Lopetegui hizo el cambio fácil metiendo a Casemiro y retirando al utrerano. Cuando las cosas van rematadamente mal hay que cambiar algo, agitar la coctelera como decía Don Luis Aragonés, y eso Julen no lo ha hecho.

5. Cambio de juego

Lo primero que quiso instaurar Lopetegui nada más llegar fue un cambio de juego. De un juego directo y de contragolpe se ha pasado a un juego de toque, demasiado toque, y mucha elaboración.

Ante esto, los equipos ya saben lo que tienen que hacer cuando tienen enfrente al Real Madrid: meterse atrás bien ordenados y salir a la contra. El no tener una referencia clara arriba está matando a este equipo, cuyas jugadas terminan casi siempre con centros desde las bandas.