Tensión en el entrenamiento del Real Madrid: Sergio Ramos lanza dos pelotazos a Sergio Reguilón tras un ejercicio

Luka Modric tuvo que salir al paso para tranquilizar al capitán blanco

El central pidió perdón luego al canterano por las redes sociales

Foto: 'Vamos'.

Con la incertidumbre por el futuro de Julen Lopetegui y en plena crisis de juego y resultados, el entrenamiento del Real Madrid previo al partido de Champions League contra el Viktoria Plzen ha estado marcado por la tensión mostrada por el capitán de la escuadra, Sergio Ramos, que ha lanzado dos pelotazos a Sergio Reguilón tras un choque accidental en un ejercicio.

La escena ha sido captada por las cámaras de Vamos. Durante un ejercicio, Reguilón ha impactado de manera involuntaria contra el rostro de Ramos, que no se lo tomó muy bien. El capitán, tras unos momentos de espera, le lanzó un pelotazo a su compañero. Su lenguaje corporal evidenciaba un enfado que no tardó en volver a expresar.

Tras unos segundos en los que el defensa miró al canterano, volvió a lanzarle un nuevo pelotazo que, esta vez, sí le impactó, y que acompañó después de una advertencia con las manos, en tono amenazador. Luka Modric tuvo que salir al paso para tranquilizar al capitán blanco. La imagen ya había sido captada y señalaba la tensión existente en las últimas horas en la casa blanca.

Ramos pidió perdón después

Tras la polémica y que la imagen diese la vuelta al mundo achacada por el mal momento del equipo, el capitán quiso salir al paso y mandar un mensaje a través de la redes sociales para transmitir normalidad y pedir perdón al canterano.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa", dijo Ramos cerrando el tema con un "carpetazo y a por el partido de mañana". De esta forma el '4' trata de que todo vuelva a la normalidad y el equipo se centre al completo en sacar el decisivo encuentro ante el Viktoria Plzen.