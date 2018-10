Marcelino confía en su equipo pese a los malos resultados: "Nunca nos daremos por vencidos"

El equipo lleva solo una victoria en once partidos de esta temporada

Cree que pese a la aparente debilidad del Young Boys, será complicado

Foto: EFE.

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha señalado antes del partido contra el Young Boys en la tercera jornada de la Liga de Campeones que "nunca" se va a dar por vencido, que confía en sus jugadores y en mejorar la eficacia goleadora y ha añadido que saldrán a ganar dispuestos a olvidar la irregularidad en LaLiga.

"¿Voy a pensar en perder o qué? Siempre que mi equipo sale al campo lo veo como favorito, siempre. Sabemos la dificultad pero nunca nos daremos por vencidos. La mentalidad que tenemos es de máxima autoexigencia. Queremos crecer con un gran club y ganar cada partido", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, cree que los resultados "no salen" pero que "tienen que salir" por el juego mostrado. "Es cierto que no ganamos y que ofensivamente no tenemos la eficacia necesaria. Tenemos que ser perseverantes y confiar en que el gol va a llegar", aportó.

"Confiamos en nuestros delanteros. Estamos en un rendimiento por debajo de lo esperado, y los delanteros tienen que meter goles. Intentamos buscar un estado mental favorable para que ello suceda y transmitirles la absoluta confianza que tenemos en ellos", aseguró sobre Rodrigo, Batshuayi y compañía.

Por otro lado, negó estar afectado por la presión que pueda tener por los malos resultados en LaLiga, donde marchan decimocuartos. "La presión es una parte de mi trabajo. Ganar me mantiene en mi sitio, y perder en el mismo. Intento sacar siempre conclusiones para intentar mejorar y encontrar soluciones para el equipo", manifestó.

"Pasarán ahora mismo 48 horas respecto al anterior partido, pero hemos hecho análisis y enfocaremos el próximo sabiendo al equipo al que nos vamos a enfrentar. El cambio de competición nos obliga a situarnos en la 'Champions', la mejor competición del mundo, vamos con la máxima ambición", señaló sobre ese cambio de 'chip'.

"Intentamos olvidarnos del partido del Leganés. El equipo me trasmite buenas sensaciones, nos falta ganar y es una evidencia, la estadística no se discute. También es indiscutible que el nivel competitivo del equipo es bueno", matizó en este sentido, optimista.

De momento, en la Champions han jugado contra los dos equipos más fuertes del grupo. "Perdimos contra la Juventus y empatamos contra el Manchester. Ahora jugamos fuera en un campo complicado, contra un rival que si está en Champions es porque ha merecido estar, con un césped diferente que les da una ligera ventaja, pero no va a ser excusa", aportó sobre el Young Boys.

"Es un equipo que juega un fútbol dinámico, rápido, intenso, que utiliza las acciones de combinación y el balón largo sobre su delantero centro. Hacen combinaciones para sacar centros. Tienen buen ataque con profundidad de sus jugadores de banda, y defienden con intensidad. Quizá les cuesta hacer balances defensivos en transición, pero nos van a exigir un alto nivel competitivo", aseguró.

Pero, pese a ello, llegan a Berna con la "máxima ilusión" de ganar. "Queremos pasar y tenemos el convencimiento de que mañana vamos a poner argumentos en el campo para ganar, como en la mayoría de los partidos. Y la eficacia te da ganarlos, empatarlos o perderlos, y hasta ahora hemos ganado pocos", lamentó.

Por otro lado, respecto a las bajas de Guedes y Cheryshev en ataque, por la banda izquierda, les restó importancia. "El otro día no hicimos pruebas, pero nos coincide en la banda izquierda un problema con dos lesiones. Hay que buscar alternativas, para este partido buscaremos las mejores para ganarlo. Entre Carlos Soler, Ferran o Rodrigo saldrán dos jugadores en esa zona", apuntó.