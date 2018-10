El Real Madrid vuelve a ganar un mes después a un débil Viktoria Plzen que no aclara el futuro de Lopetegui

Benzema y Marcelo hicieron los goles blancos ante las muchas ocasiones

El murmullo en el Bernabéu fue constante durante todo el partido

Los fallos atrás pudieron costar más caro pese al gol de Hrosovsky

Foto: Reuters.

No hubo susto en el Bernabéu tras un partido raro que no saca al Real Madrid de la crisis ofensiva, pero sí le da tres puntos (2-1) ante un rival muy débil. Benzema y Marcelo marcaron los tantos de un encuentro que pudo acabar con goleada si no fuese por los continuos fallos en ataque de los blancos, pero que también dejaron muchos huecos atrás que solo supo aprovechar Hrosovsky en un impreciso Viktoria Plzen. El devenir de la semana con el Clásico como colofón dirá si Lopetegui vuelve a evitar el susto otra vez y sigue al frente o por el contrario hay muerte en el banquillo merengue.

El Real Madrid comenzó el encuentro volcando todo su juego ofensivo y ya en el minuto cuatro Sergio Ramos tuvo la primera clara en un cabezazo que se estrelló en el palo. No cesaron las intentonas blancas y con una presión alta, recuperaba con facilidad el esférico checo. Pese a ello, el Viktoria tuvo su mejor ocasión en las botas de Petrzela, pero Keylor salvó a los suyos de ponerse uno abajo antes de que comenzara la goleada.

Lucas Vázquez, improvisado lateral, se internó rápido por la derecha y su centro medido encontró a Karim Benzema para enviar el balón al fondo de la red. El galo se reencontraba con el gol para dominar desde los primeros diez minutos el encuentro para alivio de Lopetegui. Tras abrir la lata, el Madrid comenzó a dominar por completo la posesión con Isco, Kroos y Modric dirigiendo el juego merengue, pero el transcurrir de los minutos dejó poco trabajo para un Hruska, eso sí, que veía como los suyos solo hacían que achicar agua.

A la media hora de partido, ambos equipos se lanzaron al ataque y primero Limbersky en un disparo que sorteó a Keylor pero no encontró puerta y luego Benzema e Isco rozaron los goles. El francés no vio a Bale cuando el galés estaba solo y cinco minutos después fue el malagueño el que se ofuscó con la portería cuando el galo estaba para empujar el esférico tras un fallo garrafal de Hruska. La falta de puntería estuvo muy cerca de costarle caro al Madrid antes del descanso, pues ante los repetitivos fallos ofensivos, el Viktoria encontró un hueco por la derecha que Hrosovsky acabó perdonando con toda la portería para él y provocando los pitos del Bernabéu en el camino a vestuarios.

Tras la reanudación, ambos equipos siguieron el mismo guión y todas las ocasiones falladas arriba más la fragilidad defensiva del Madrid atrás despertó un continuo runrún sobre el césped para sudor de un Lopetegui que poco tenía que hacer con los errores de los suyos. Para evitar eso, el de Asteasu dio entrada al debutante Valverde en lugar de un Isco que ya miraba al Clásico.

Dicho y hecho. A los segundos de pisar césped, el uruguayo tocó con Bale que tras un toque con el talón de su pierna derecha encontró a Marcelo para que el brasileño batiese la meta checa tras un sutil disparo. El lateral, de nuevo cuestionado atrás sacaba sus mejores virtudes ofensivas para poner la calma cuando más intranquilidad se notaba en el feudo blanco.

Pero el paso de los minutos devolvió la constancia y las ocasiones desaprovechadas blancas con alguna contra checa que no llegó a concretarse. Lopetegui dio entrada a Asensio por Bale para intentar reanimar el choque, pero lejos de suceder esto, Hrosovsky encontró un balón franco en la frontal para batir a Keylor y devolver el nerviosismo al Madrid.

Los minutos finales fueron un drama que refleja la realidad blanca. Nulo acierto de cara a puerta y muchos errores atrás que pudieron costar más caro ante un rival más acertado, pero pese a ello el marcador no se movió más. Tres puntos para el Madrid que le dejan colider de grupo junto a la Roma pero que mantienen la duda más si cabe en la directiva. Que Lopetegui se siente el domingo en el Camp Nou solo lo saben en las altas esferas, el paso de la semana hablará.