De Laurentiis propone una revolución en el fútbol: crear una superliga europea y acabar con los 90 minutos

Desde hace varios años el mundo del fútbol no para de crear formatos para adaptarse a las peticiones de sus aficionados y conseguir productos más atractivos, así se ha visto en los últimos meses con la Liga de las Naciones impulsada por UEFA para hacer más vistosos los parones de selecciones. Pero en cuanto a los clubes, la idea de crear una liga regular que aúne a los grandes de Europa ha vuelto a ponerse sobre la mesa. El último en mostrarse partidario a ella ha sido el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, en una entrevista con Le Parisien.

"Debemos cambiar todo". ¿Por qué Europa no funciona? Debería ser la Europa de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y España. Punto. Lo mismo para el fútbol. Si haces un campeonato de cinco naciones en lugar de la Champions, con los cuatro mejores de cada campeonato, eso son 20 equipos. Solo habría un partido sin ida y vuelta. El sorteo simplemente indicaría si el partido es en casa o fuera. Los martes, miércoles y jueves, se jugaría esta nueva competición. Sábado, domingo y lunes, habría campeonatos nacionales", comenta De Laurentiis al citado medio.

Unas palabras que dejan entrever el viejo sueño de varios dirigentes del fútbol de reformar por completo la Champions y juntar a los mejores en una competición regular al estilo de la Euroliga de baloncesto. Además, el presidente del Nápoles se aventura a pronosticar que la competición "daría diez mil millones de euros" para los participantes.

De esta forma, según las clasificaciones de la campaña 17/18 la 'superliga' estaría integrada ahora mismo por: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool (Inglaterra), PSG, Mónaco, Lyon, Marsella (Francia), Juventus, Nápoles, Roma, Inter (Italia), Bayern, Schalke, Hoffenheim, Dortmund (Alemania), Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia (España).

Por otra parte, De Laurentiis también propone que se cambie el diseño de partidos abandonando el histórico de 90 minutos con dos partes de 45 y un descanso de 15. "¡Hay partidos aburridos! Los partidos de fútbol son demasiado largos, te duermes. Tienes que jugar dos mitades de 30 minutos, con un descanso de dos o tres minutos en mitad de cada una. Si no, ¿para qué está el entrenador? No todos son como Ancelotti [que se comunica mucho con sus jugadores]. Ahí está el señor Sarri, así [comienza a imitar a su ex entrenador frenéticamente dibujando diagramas de juegos en una hoja de papel]", dice el dirigente en una frase que cierra alabando a su actual entrenador y criticando a su predecesor.

Con estas dos medidas el presidente napolitano aspira a que el fútbol vuelva a ganar su atractivo y no pierda su esencia de la que cree que gran culpa la tienen los organismos. "El fútbol es una industria importante. Sin los frenos de la FIFA y la UEFA, que se remontan a la antigüedad, tendría aún más valor... Debemos mirar hacia el futuro, porque los jóvenes están a los videojuegos. Nos estamos hundiendo ahora mismo. Estamos destruyendo el fútbol. En ocho años, los niños recién nacidos no se preocuparán por el fútbol", sentencia en la entrevista.