Las siete claves del peor batacazo del Atlético en la 'era Simeone'

Tanto los jugadores como el entrenador, 'tocados' tras el 4-0

La falta de puntería, vicios adquiridos...otras causas de la debacle

Antoine Griezmann y Diego Costa, en el Borussia Dortmund-Atlético de Madrid. Foto: Reuters.

El Atlético de Madrid se esperaba un partido complicado en Dortmund, pero la goleada del Borussia, que vacunó a los de Simeone con un abultado 4-0, no estaba prevista en la escuadra rojiblanca, que se llevó la mayor goleada desde que el técnico argentino habita su banquillo. Un batacazo que se explica desde diferentes ángulos.

Si algo evidenció el Atlético en el Signal Iduna Park fue la pérdida de su atributo más característico, la seguridad. Ante el Borussia, el equipo colchonero fue vulnerable atrás y encajó como casi nunca: no es habitual ver a Jan Oblak recibir cuatro goles. El Dortmund rompió con facilidad las líneas de presión y a menudo Marco Reus pudo meterse en el espacio existente entre medular y defensa para crear peligro. Los rojiblancos denotaron una candidez que también se reflejó el balones divididos, problemas de colocación...y así llego el 1-0 de Axel Witsel, con tiempo para pensar en la frontal. Tras este, el Atlético se volcó y recibió, uno tras otro, tres golpes en forma de contras que le hundieron.

Para llegar a esta situación, el Atlético dejó escapar la primera parte. La competitividad solo le duró un cuarto de hora escaso. Especialmente fuera de casa, esto se ha convertido en una relativa rutina que lastra el rendimiento de los de Simeone. Cambios de actitud, en el esquema, de jugadores...tras el descanso, a menudo el Atlético sale remozado porque ha sufrido dinámicas negativas en las primeras mitades, dominios del rival más o menos merecidos.

En Dortmund, el paradigma fue la situación de Rodrigo Hernández. En el banquillo en la primera mitad, salió en la segunda y, con él, el Atlético tuvo sus minutos de mejor fútbol. Las sensaciones hablan del '14' como el mejor centrocampista, en lo creativo y lo defensivo, de los de Simeone, al que se le ha criticado en el Metropolitano por cambiar al ex del Villarreal.

El entrenador protagonizó, además, otra decisión controvertida: sustituir a Saúl, de los mejores en la segunda mitad (con dos ocasiones claras) por Correa. El cambio, con intención ofensiva, tuvo su contrapartida al partir definitivamente al equipo, que se quedó sin un jugador de largo recorrido. Lemar, gris, jugó los 90 minutos y el equipo sufrió contras hasta el 4-0 final.

Saúl se estrelló en la madera, al igual que Correa. Dos palos que ilustran la mala relación del Atlético con el gol este curso. Un equipo como el rojiblanco, que se encomienda a menudo por su estilo a la eficacia arriba, necesita un mayor acierto de cara a portería, y en Dortmund eso le penalizó de nuevo. Pudo conseguir el empate en varias ocasiones, pero sin premio en el área rival, fue finalmente castigado en la propia.

El mejor ejemplo de ello son los datos de Diego Costa y Antoine Griezmann, que han marcado cuatro y tres goles en 11 y 13 partidos, respectivamente. Siete goles en dos meses y medio es un rendimiento claramente negativo en la que, en teoría, debe ser una de las mejores parejas ofensivas de Europa. El hispanobrasileño ha estado lesionado, pero se le ve falto de ritmo, lejos de su mejor forma al margen de su actitud siempre batalladora. Y el galo, que aspira a ser uno de los herederos de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, requiere de regularidad. Ante el equipo de Lucien Favre, estuvo desaparecido. Justo cuando más le necesitaba el Atlético.

Los atacantes no fueron los únicos desconectados del partido. Futbolistas como Diego Godín, Koke o Filipe Luis, parte de la tradicional columna vertebral del Atlético, no están, ni mucho menos, en su mejor nivel. El uruguayo se dejó la fiabilidad en el curso 17/18 y sufrió con la movilidad de los mediapuntas alemanes, el vallecano sigue sin coger el timón y no fue capaz de asumir el mando e imponer su fútbol y el brasileño, desacertado en sus subidas, regaló el 4-0 con un error impropio, un pase horizontal sin mirar que acabó en las botas de Raphael Guerreiro. El último aspecto a mejorar, y no por ello el menos importante, en una escuadra que se llevó un correctivo inolvidable en Alemania.