Los jugadores del Real Madrid responden a Lopetegui por la poca presencia de Antonio Pintus

El preparador físico fue relegado a un papel secundario en favor de Óscar Caro

Benzema y Marcelo le han dedicado sus últimos goles en Champions

El italiano llegó con Zidane y su labor fue reconocida en la final de 2017

Foto: Getty.

A Julen Lopetegui le crecen los enanos en el Real Madrid cada día que pasa. Si los resultados deportivos no han acompañado en las últimas fechas y tampoco la confianza de la directiva, ante el Viktoria Plzen se pudo ver como los dos goleadores dedicaban sus tantos a Antonio Pintus, un hombre de confianza en el vestuario que ha sido relegado en sus tareas de preparación física.

El ayudante italiano fue una de las caras más reconocibles del cuerpo técnico de Zidane en sus tres años de blanco. Antonio Pintus llegó al Real Madrid en el verano de 2016 y desde la primera pretemporada en Estados Unidos se hizo famoso por sus exigentes sesiones en las que preparaba a los jugadores para llegar a tope al inicio de campaña, además fue reconocido como uno de los artífices de que también llegasen en su mejor momento de forma para la recta final de temporada.

Esta última labor así fue reconocida por el rey emérito Juan Carlos I tras la final de Cardiff en la que los futbolistas blancos aplastaron a la Juventus en la segunda mitad. Pero con la marcha de Zidane, Pintus fue uno de los pocos que se quedó en la plantilla a la espera de ver quién era el nuevo técnico.

Así, este verano Julen Lopetegui llegó al Real Madrid y con él lo hizo su cuerpo técnico. En la labor de preparación física, el de Asteasu incorporó a Óscar Caro y José Conde, dos de las personas que ya habían trabajado con él, relegando a posiciones secundarias en el plantel a Pintus y Javier Mallo, el otro asistente que se quedó de la anterior etapa.

De esta forma, Caro asumió el papel de jefe de preparadores y con ello la tarea de diseñar los entrenamientos físicos de los jugadores, mientras que Pintus se encarga de labores específicas. Pero los dos meses que van de temporada han quitado la razón a Lopetegui y los jugadores, a través de sus gestos han reclamado más importancia del italiano en las sesiones.

Karim Benzema el pasado 10 de octubre subiendo una foto a sus redes sociales o Marcelo en el gol que anotó en Champions han sido los últimos en sumarse al bando del italiano. "Se lo he dedicado a Pintus porque me cae bien. Él además no tiene pelo y yo si", dijo el lateral tras anotar el segundo tanto contra el Viktoria Plzen. Lopetegui ya ha recibido el mensaje, ahora falta por saber si de continuar, el 'calvo' (como se le conoce en la plantilla) vuelve a las tareas de antaño.