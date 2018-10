Golpistas

Foto: Reuters.

Golpismo. Horrorosa palabra. Pero, ojo, no siempre. A veces "un golpe de suerte" es algo así como un regalo del cielo.

- O de Dios.

- O de Dios, sí. ¿Por qué no?

La palabra golpismo, pues, tiene dos caras: la horrorosa y la que revive a los muertos.

- ¿Es que los muertos reviven?

- ¿Por qué pensar que no?

El otro día, en Parlamento, el señor Casado llamó golpista al señor Sánchez. El señor Sánchez se cabreó:

- No tenemos nada que hablar.

El señor Casado no rectificó, que es lo que le exigía el señor Sánchez.

Yo creo que el señor Casado, en lugar de ser tan tajante, debió recurrir a la ironía.

- Señor Sánchez -debió decirle- su noviazgo con los independentistas y sus primos los que se ciscan diariamente en la unidad de España es un noviazgo preocupantemente nocivo para usted y para todos los españoles.

El señor Sánchez no le habría retirado la palabra. Seguro. La ironía, además, que dijo no sé quien, es un insulto disfrazado de cortesía.

Siendo yo un chaval todavía en el ejercicio del periodismo, mi padre me hizo esta recomendación:

- Hay dos clases de adjetivos: los que insultan por su tosquedad y zafiedad y los que definen sin insultar. Nada tan inteligente como definir o valorar sin insultar.

El caso es que en el mundo de la política, por lo que vemos a diario, está todo huracanado.

- Unos se odian, otros se quieren vengar y otros son memos de nacimiento. Así no es posible gobernar un país.

Quien esto me dijo, ayer no más, conduce un autobús de la línea 1. "El pueblo no es memo, sabe distinguir entre los políticos que se sirven de España y los políticos que sirven a España".

Golpismo. ¿Sería un golpe de suerte para el Real Madrid que el Barça perdiese el domingo en su campo?

- Caber, cabe, pero en la ciudad condal, hoy, nadie cree ni nadie piensa en ello, a pesar de la baja de Messi.

De todos modos, al margen del resultado, es de desear que el Barça-Real Madrid sea en todos los aspectos y en todos sentidos un partido de fútbol y no un "encontronazo golpista".

¿Por qué gobiernan tan mal los políticos en España y por qué juegan tan bien al fútbol, los equipos españoles?

- Quizá -ironiza un amigo- ha llegado el momento de que los partidos políticos fichen políticos extranjeros como los equipos de fútbol fichan jugadores extranjeros.