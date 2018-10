Las últimas horas de Julen Lopetegui en el Real Madrid: será despedido este lunes y suena Antonio Conte

El error fue fichar a un entrenador que no había demostrado nada, absolutamente nada a excepción de hacer jugar medio bien a la selección, pero entrenar a la selección no es igual que entrenar a once ídolos consentidos con un capitán, Ramos, que se ha nombrado él solito César del Imperio Romano con capacidad para hacer lo que le dé la gana. Añadan la huída del portugués y...



¡ Qué inteligente fue Zidane !