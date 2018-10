Antonio Conte renunció a entrenar al Milán a la espera de una llamada de 'diez millones' del Real Madrid

El Milán maneja la destitución de Gattuso y está consultando técnicos

Conte aún tiene pendientes diez millones de su despido del Chelsea

Los italianos se ofrecieron a pagarle esa cantidad, pero espera al Madrid

Foto: Getty.

Es el elegido. Salvo sorpresa extrema, Antonio Conte será el nuevo entrenador del Real Madrid en las próximas horas a la espera de que Florentino Pérez y su Junta se reúnan para echar a Julen Lopetegui y comunicar su relevo. Pero el técnico italiano, libre desde que le despidiese el Chelsea en verano, también recibió una llamada del Milán, a la que rechazó sabiendo que era el candidato número uno de los blancos.

La debacle en el Camp Nou ha confirmado los malos presagios del Real Madrid, que tres años después vuelve al punto de partida. La rescisión de contrato de Benítez, trajo a Zidane quien consiguió el mayor éxito en el menor tiempo posible, pero el adiós del francés entregó el proyecto a un Lopetegui que se ha visto desbordado. Sin autoridad suficiente para los blancos, dos meses y medio de temporada le han finiquitado y Antonio Conte será su sustituto. Las últimas horas de Julen Lopetegui.

El técnico triunfó con la Juventus, Italia y el Chelsea, pero sus cortos proyectos acabaron por costarle un despido este verano de los londinenses. Desde entonces se ha mantenido a la espera sabiendo que era uno de los entrenadores de mayor nivel sin equipo, hecho que llevó al Milán a preguntar por él.

El equipo 'rossoneri' no pasa por sus mejores momentos. Carente de un rumbo' fijo que le devuelva a la élite europea, Gennaro Gattuso ha sido el último en ponerse al mando, pero su tiempo parece terminado. Quinto en la Serie A, una derrota más podría suponer el despido del exmediocentro, por lo que la directiva ya está manejando un sustituto. Durante esta semana, se pusieron en contacto con Conte, quien sin embargo, sabiendo la situación del Real Madrid y las llamadas del club blanco tras las debacles de Alavés y Levante, decidió decir 'no' y esperar, según cuenta el diario As.

Los diez millones de euros

Pero Conte, pese a no tener equipo, no está libre de cargas. Su alto caché y cómo terminó con el Chelsea llevaron al italiano a pedir diez millones de euros como indemnización a los ingleses. La próxima semana será el juicio en Londres y ese será el único escollo que tenga que saltar el Real Madrid.

El propio Milán, según Mundo Deportivo, ofreció al entrenador una cantidad semejante para que se olvidase de los problemas con el Chelsea y fichase por ellos. Conte no quiere renunciar a esa cantidad y será lo que la directiva de Florentino Pérez tenga que pagarle para que se convierta en el nuevo inquilino del banquillo.

Si se cumple esta premisa, algo que parece muy cercano debido a las urgencias de los merengues y a la falta de otro entrenador en el mercado de su caché, Antonio Conte será el nuevo técnico. Mientras, el italiano se mantiene pegado a su móvil, sabe que el momento le ha llegado y ni Milán ni Chelsea podrán evitar que se haga cargo del asiento más complicado del fútbol.