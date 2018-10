La emotiva despedida de Schmeichel a Vichai Srivaddhanaprabha

Kasper Schmeichel, durante el homenaje del club a Srivaddhanaprabha. Imagen: Reuters

Kasper Schmeichel fue uno de los jugadores que presenció en directo el fatal accidente que terminó con la vida del tailandés y propietario del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. El portero danés ha sido uno de los más afectados durante el homenaje que le ha brindado el club.

Según informa 'The Mirror', Schmeichel estaba saliendo del campo cuando escuchó las sirenas y fue a ver qué había ocurrido. Al llegar y ver la escena con el helicóptero del dueño del club en llamas incluso se echó las manos a la cara y no pudo contener las lágrimas.

El guardameta del Leicester ha aprovechado todo esto para escribir una carta al que fuera su presidente y con el que lograron el título de Premier League en 2015. Un hito que posiblemente no se vuelva a dar en la vida.

"Es difícil explicar con palabras lo mucho que has significado para este club y para la ciudad de Leicester. Nosotros sabemos lo que tú y tu familia habéis hecho en el club, pero todo va más allá. Tu siempre has estado preocupado profundamente por el club y por la propia comunidad. Has contribuido de manera infinita a los hospitales de Leicester y sitios de caridad y eso nunca se olvidará.

Nunca me crucé con un hombre como tú, tan trabajador, tan dedicado, pasional y generoso hasta el extremo. Tenías tiempo para todo el mundo y te juntabas con todo el mundo. Siempre te he admirado como líder, como padre y como hombre.¡Cambiaste el mundo para siempre! Diste esperanza a todos y demostraste que lo imposible fue posible, y no sólo a los fans, si no a todo el mundo. No mucha gente ha hecho algo así. Cuando me fichaste en 2011, me dijiste que seríamos campeones de Liga. Me inspiraste y creí en ti. Me hiciste sentir que nada era imposible. Sin ti ni tu familia, nada de esto habría pasado. Me diste experiencias que sólo ocurren en la fantasía. Literalmente, hiciste mis sueños realidad.

Ahora tenemos una responsabilidad como club, como jugadores y como aficionados en tu honor. Sabemos que lo haremos siendo la familia que tú creaste. Estaremos juntos y apoyándonos en el vestuario en esta horrible situación.Tú tenías una visión sobre el club y buscabas lo mejor para nosotros. Tú eras muy pasional. Tenemos el honor de tener tu legado y de llevarlo al campo como tu querrías que hubiera continuado esta gran familia que construiste. No sabrás nunca todo lo que significaste para mí y mi familia.Es un real honor y un privilegio haber sido una pequeña parte de tu vida".