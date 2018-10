Santiago Solari recupera parte del cuerpo técnico de Zidane para el Real Madrid: Pintus vuelve al mando

El preparador físico italiano es el gran 'vencedor' de la marcha de Lopetegui

Junto a él, Javier Mallo regresa al contacto directo con la primera plantilla

Roberto Vázquez estará con los porteros y Santiago Sánchez de segundo

Foto: EFE.

El Real Madrid ha comenzado este martes su nueva era. Julen Lopetegui ya es historia blanca y Santiago Solari ha dirigido la sesión matutina con la vista puesta en la ida de la Copa del Rey ante el Melilla. Un entrenamiento en el que se ha podido ver la composición del cuerpo técnico que tendrá como interino el argentino, un claro recuerdo a la etapa de Zidane con hombres muy marcados por el francés.

Santiago Sánchez, Antonio Pintus, Javier Mallo y Roberto Vázquez. Esos han sido los cuatro ayudantes que han estado en el debut de Solari en Valdedebas con el primer equipo y los que serán su apoyo todo lo que dure su etapa al frente del vestuario. De momento, partido a partido, mientras el club busca un técnico de primer nivel, con la fecha límite del 12 de noviembre cuando se cumplirán los 14 días que la RFEF exige para oficializar un técnico tras un despido.

El primero, asciende de la mano de Solari de manera interina para ser el segundo entrenador, pero Sánchez no es desconocido entre el vestuario blanco. Él fue el primer técnico del Real Madrid Castilla durante la 14/15, cuando Zidane aún no tenía el carnet de entrenador y no podía ejercer como tal en los partidos oficiales. Pese a ello, en la realidad fue el francés el que ejerció de responsable y en la toma de decisiones y el español su ayudante, en un hecho que generó mucha polémica en el entorno del filial madridista. Tras este paso, Sánchez siguió por las categorías inferiores, hasta que Solari le repescó para el segundo equipo.

Un caso parecido al de Roberto Vázquez, entrenador de porteros desde este martes y que también asciende desde el Castilla. Era el encargado de los guardametas en el filial y lo será ahora con Solari hasta que el club decida lo contrario.

Por ende, los dos más marcados por la etapa de Zidane y que recuperan su rol son Antonio Pintus y Javier Mallo. El primero es el 'vencedor' del despido de Lopetegui, pues con su llegada y la de Óscar Caro había sido relegado hasta tercer preparador físico, pero ahora vuelve a ser el encargado de esta labor con la plantilla. Un 'triunfo' que pidieron varios jugadores, aquejados de las maneras del cuerpo técnico del vasco, y que regresa con el argentino para recuerdo de los dos años anteriores. Junto a Pintus, Javier Mallo se convierte en su ayudante y abandona las tareas específicas que le habían asignado en esta temporada. Mallo también llegó con Zidane y desde este martes ya se le ha visto en pleno contacto con la primera plantilla.