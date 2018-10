Ernesto Valverde, ante el partido trampa de la Copa: "Nos puede dar un disgusto gordo"

Asegura que probará a los jugadores con menos minutos esta temporada

Confiesa que su mayor problema será a la hora de elegir los centrales

Foto: EFE.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este martes en la previa del partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa que no será un duelo fácil pero que deben ganar para evitar un "disgusto gordo".

"Mañana esperamos mucho de los jugadores que van a ir, no será un partido fácil. Es de los partidos del año en los que si no vas con todos los sentidos puedes tener un disgusto de los gordos, no será fácil pero hay que ganar", manifestó en rueda de prensa.

Además, para los jugadores del primer equipo con menos minutos, y para los del filial que jueguen, dejó claro que este partido será una "prueba" para ellos, y un reto sin red ya que el objetivo es ganar sin pensar en la vuelta en el Camp Nou.

"Cada partido es una prueba y sí, es una prueba para los que salgan. Nos estamos jugando cosas, no es un amistoso. El hecho de tener que pasar la eliminatoria añade un punto de presión a esos jugadores, y estamos todos con ganas de verles jugar", reconoció.

Valverde cree que su mayor problema será el eje de la defensa, ya que no tiene recambios disponibles en el primer equipo para dar descanso a Gerard Piqué y Clement Lenglet, quienes con las lesiones de Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen están "cargando con todo el peso de los minutos".

"Hay que pensar, pero hay que tener en cuenta la reglamentación, sólo pueden jugar cuatro, y te puedes despistar", reconoció sobre el hecho de poner de golpe a dos centrales del filial, aunque parece seguro que Chumi, que ha entrado en las últimas convocatorias, jugará.

Juegue quien juegue, dejó claro que la Copa del Rey es importante. "Claro que es primordial, lo mismo que lo será para la Cultural. Es el torneo que vas a jugar y quieres ganarlo, no vas a dejar uno para ganar otro", avisó.

Sobre el rival, espera una Cultural, cuarta en su grupo de la Segunda División B, atrevida. "No sabemos exactamente lo que hará el contrario, sí lo que haremos nosotros. Lo que hemos visto es que intenta jugar bien, tener el balón y sacar el juego desde atrás y apretarnos arriba", avisó.

"Van a jugar con el entusiasmo de su público. Es un partido importante para ellos, que llevan esperando, es complicado en ese sentido. Querrán ganar y lo van a hacer todo porque es un partido señalado para ellos", recalcó en este sentido.

"El año pasado, la final de Copa fue un partido extraordinario, de los mejores de la temporada anterior. Pero para ganar 5-0 y tener un título hubo que ir a Murcia y jugar allí, se hizo un buen partido y la idea es la misma", explicó en este sentido.

Por otro lado, tras el 5-1 logrado ante el Real Madrid en el Clásico de LaLiga, bromeó: "Estoy un poco decepcionado porque pensaba que después de eso (5-1) iban a entrar superpoderes y sigo igual".