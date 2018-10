El dilema en el banquillo del Real Madrid: Santiago Solari...o la incertidumbre

Las opciones del resto de candidatos se van enfriando poco a poco

Una buena gestión del argentino en los próximos duelos podría beneficiarle

Solari, en su primer entrenamiento con el Real Madrid. Foto: EFE.

El Real Madrid afronta dos semanas clave, un partido de 15 días que comenzó el lunes y que se juega en diferentes campos. En el césped, con un nuevo entrenador al cargo (Santiago Solari) y en los despachos, donde no se deja de buscar un sustituto a Julen Lopetegui que pueda satisfacer a todos los estamentos de uno de los clubes más peculiares y exigentes del universo fútbol. Los cinco meses que han sumergido al Real Madrid en el caos.

Mientras que a la plantilla se le exige un cambio de la situación deportiva de la entidad (novena en Liga, a siete puntos del líder, el Barcelona), la directiva se afana en vano en rellenar un hueco, el del banquillo, que está ocupado por un interino que, en caso de fracaso en la búsqueda, podría ostentar el cargo lo que resta de curso.

Con la fecha límite en el calendario del 12 de noviembre (el plazo que da la RFEF en su reglamento para oficializar entrenador tras una destitución), el Real Madrid va encontrando negativas a sus propuestas, el tiempo corre, y los candidatos posibles cada vez son menos.

La opción de Antonio Conte sigue encontrando mucha oposición en el vestuario, sabedor de que, si llegase, lo haría para imponer un modelo más autoritario que no gusta en el cambiador. Así lo expuso Sergio Ramos al acabar el Clásico ante el Barça, saldado con una dolorosa goleada en contra. Aunque el ex del Chelsea era la preferencia de la junta y sigue sin estar descartado, ha perdido enteros. Las informaciones que circulan en Italia hablan de un rechazo del técnico a una propuesta que no le termina de convencer y su futuro blanco es cada vez menos claro, más dudoso.

Otro de los candidatos que ha dicho 'no' al Real Madrid ha sido Michael Laudrup. El danés, ahora sin equipo, lo ha hecho incluso de forma preventiva. En una entrevista a Marca, aunque asegura no haber recibido oferta alguna (su nombre estaba entre los posibles aspirantes), expone que éste no es el momento: "Ahora no porque necesito tiempo. Mínimo hasta el verano que viene, ahí veré qué decisión tomo".

Roberto Martínez es otro de los futuribles. El seleccionador belga tiene pros y contras: gusta su fútbol y al vestuario le atrae su gestión de grupo, pero su currículum es aún escaso en cuanto a experiencia y éxitos. De todas formas, el principal escollo, obviamente, es el que acarrea su vinculación a la selección de Bélgica, que, aunque no prohibiría su salida, podría poner una serie de condiciones que el Real Madrid tendría que valorar. El problema para los blancos es la disputa de la Liga de las Naciones, que para los belgas acaba el 18 de noviembre. La de Martínez, sin estar descartada, también es una opción que se va complicando con el paso de los días.

Las circunstancias van arrinconando a un Real Madrid progresivamente abocado a una opción: mantener a Santiago Solari al frente. El devenir de la escuadra, a la que se le presupone una inyección de adrenalina en los próximos encuentros (Melilla en Copa, Valladolid y Celta en Liga, Viktoria Plzen en Champions), marcará la decisión definitiva de una entidad a la que se le van agotando las soluciones.