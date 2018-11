Valverde deja fuera a Malcom y avisa sobre el Rayo: "No queremos cometer el mismo error que en Leganés"

El 'Txingurri' deja fuera al brasileño tras su mal partido en Copa

Confirma que Messi no llega al partido contra los de Míchel

Foto: EFE.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que ante el Rayo Vallecano no quieren cometer "el mismo error" que en Leganés, donde encajaron la única derrota en LaLiga Santander, si bien ha asegurado que el rival tiene "argumentos" para ponerles en problemas y, por otro lado, quieren dar continuidad a los triunfos contra Sevilla y Real Madrid.

"Es una referencia haber perdido en Leganés, esos partidos sirven para aprender. Mañana no queremos cometer el mismo error, pero el contrario juega y tiene argumentos, no tiene buenas intenciones respecto a nosotros", manifestó en rueda de prensa.

El extremeño añadió que en los partidos ante rivales, en principio, más débiles han tenido "más problemas". "Ante Sevilla, Inter y Real Madrid dimos un paso adelante y no podemos pararnos a pensar si el rival es más o menos, son tres puntos que valen lo mismo y tenemos que ir a por ellos", reiteró.

Por ello, querrá tener el control del partido e ir a buscar a un Rayo que prevé valiente. "Excepto ante el Alavés han tenido marcadores ajustados, tiene carácter ofensivo, con la intención de apretar arriba, jugadores habilidosos y tratan de construir el juego, juegan bien", destacó del rival.

"Tenemos que tener mucho cuidado e intentar imponer nuestro juego. Hemos sacado dos partidos de Liga consecutivos, los hemos ganado, y tenemos que enlazar con el partido de mañana, aunque tenemos enfrente a un equipo necesitado de puntos y que será complicado", auguró al respecto.

Por otro lado, Valverde dejó claro que pese a que Alavés o Espanyol hayan empezado "muy bien" la temporada, y estén donde están "por méritos propios", el Barça sólo se mira a sí mismo. "Si habrá sorpresa o no al final de la temporada, veremos lo que el ritmo de los partidos puede marcar, y si se mantienen en el tiempo. Nosotros lucharemos por intentar revalidar el título", apeló.

En cuanto a Leo Messi, que entrena parcialmente con el grupo, el preparador azulgrana no quiso aventurarse a decir si estaría en el equipo la próxima semana contra el Inter de Milán. "Tiene el problema en el brazo y lo normal es que se vaya incorporando rápido a los entrenamientos para mantener la forma, estar en contacto con sus compañeros, con cuidado. Vamos a esperar, son sólo dos semanas desde el problema que tuvo, es pronto y vamos a esperar todavía", aseguró.

"La sensación del equipo no me hace ser más cauto con la lesión de Messi, lo que me hace ser cauto es la lesión. Si Messi está bien mañana, seremos más fuertes. Es el factor diferencial, y mantenemos el sentido del bloque. El único reparo que puedo tener con Leo es el efecto en su lesión, queremos que se recupere bien", comentó sobre si el buen momento del equipo le hace tener menos urgencias respecto a recuperar al '10'.

Preguntado por el mercado invernal, sobre encontrar un central o un delantero centro, el exdelantero se mostró prudente. "El Barça está siempre atento al mercado, hace planificación a largo plazo. Vemos que Luis está en un gran momento de forma, siempre está ahí y aguanta muy bien el paso del tiempo. Es la realidad", apuntó sobre Luis Suárez y el hecho que viera bien encontrar un delantero más.

Elogios a Carles Aleñá

También tuvo palabras de elogio para Carles Aleñá, que entra de nuevo en la convocatoria, y de cierto aviso para Ousmane Dembélé, quien a su juicio debe mejorar en la presión tras pérdida, así como abrir más el campo en paridos contra defensas cerradas para intentar encontrar huecos. El 'Txingurri' recupera al canterano y deja fuera a Denis Suárez y Malcom, que no jugaron bien ante la Cultural Leonesa en Copa.

Y, en cuanto al peso del filial en el juego, fue optimista y realista. "Por actitud merecen más que la Copa, desde luego, no tienen ninguna duda. Después, tienen que competir aquí hay muy buenos jugadores. Estamos aquí para ganar y hay una competencia interna", explicó.

"Es bueno para Alcácer haber salido, está disfrutando de tiempo y con un acierto importante, es bueno para él y para todos, nos alegramos por él. Aquí existe una competencia que a veces hace difícil jugar a todos los jugadores", sentenció preguntado por el delantero español, cedido al Dortmund por el Barça.

La lista del Barcelona para el Rayo: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Dembélé, Rafinha, Cillessen, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Vidal, Aleñá y Chumi.