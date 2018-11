Ernesto Valverde: "No vamos a correr ningún riesgo con Leo Messi"

El técnico culé deja abiertas todas las alternativas, desde jugar a la grada

Se centran solo en el partido, pero que le gustaría certificar la clasificación

Foto: Reuters.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes que no correrán "ningún riesgo" este martes con Leo Messi, que ha viajado con el equipo a Milán pero sin el alta médica, y que esperarán a la última sesión y a sus sensaciones de "seguridad" para decidir si juega o no ante el Inter de Milán, en un partido que puede clasificar a su equipo como líder en caso de victoria.

"No sé qué sensaciones tendrá Messi, decir si puede jugar de titular es aventurarse demasiado. Pero lo que es seguro es que no vamos a correr ningún riesgo", aseguró en rueda de prensa en el Giuseppe Meazza.

En este sentido, aseguró que deben esperar al entrenamiento. "Leo podría estar disponible pero tenemos que esperar, nos dimos de margen hasta el entrenamiento de hoy y a ver qué sensaciones tiene sobretodo en cuanto a seguridad, porque del resto está bien, para poder jugar", aseguró.

Lo que sí tiene claro es que quiere poder contar con él. "Creo que mejor que esté, ¿no? Más que nada porque es uno más y podemos elegir.... Tener a Messi para escoger es tremendo. Claro que es necesario que se recupere Messi cuanto antes", señaló con algo de ironía al ser preguntado por si Messi era necesario.

De momento, en los cinco partidos del Barça sin Messi todo han sido victorias. Pero, ante el Inter y en el Giuseppe Meazza, Valverde espera una encerrona. "Esperamos un rival parecido al del Camp Nou, quizá un punto más agresivo en el sentido de la presión, de que juegan en su campo. Con las señas de identidad del Inter, un equipo muy intenso que quiere ser dominador del partido", avisó.

"No quieren someterse al rival, sino manejar el juego. Aprietan alto, y harán todo lo que les está dando tanto éxito esta temporada. Sacan muchos partidos adelante, están arriba en Liga y en la 'Champions'", destacó del rival, segundo del grupo con 6 puntos por los 9 que tiene el FC Barcelona.

En este sentido, comentó que estar en un grupo "tan difícil" en esta situación en la cuarta jornada, "ya está bien". "Pero no quiero aventurarme demasiado, no quiere empezar a pensar que si ganamos está muy bien. Sí nos gustaría ganar y sellar la clasificación, pero de momento no estamos clasificados", manifestó.

"Tenemos que tener calma, todavía no estamos clasificados. Llevamos tres victorias pero no estamos clasificados. En la primera vuelta hasta el final no pudimos sellar el triunfo ante el Inter y veremos un partido intenso, salen a ganarte con mucha fuerza desde el pitido inicial. Seguiremos sufriendo pero intentaremos ganar", recalcó al respecto.

En este sentido, para intentar ganar, ve clave frenar al Inter en conjunto, no sólo a Mauro Icardi o a Radja Nainggolan, que está de vuelta tras perderse el partido del Camp Nou. "Al final lo que intentamos es frenar al rival a través de nuestro juego. Lo mismo pensará el Inter de su juego. Lógicamente tenemos que tener en cuenta a Icardi o a Nainggolan, claro. La clave está en quién es el dominador del juego", apuntó.