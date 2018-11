Luis Enrique: "No tengo que normalizar nada con Jordi Alba, no viene por clamor popular"

Manifiesta que la situación no ha cambiado respecto a otras listas

Al final bromeó con que le gustaría parecerse a él, que será capitán

Foto: EFE.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, dejó claro que no tiene que "normalizar ni aclarar nada" con ningún jugador después de volver a convocar a Jordi Alba, algo que no ha hecho "por clamor popular" y sin que haya "cambiado nada" respecto a las anteriores listas.

"No tengo por norma tomar decisiones por el clamor popular o por lo que diga 'fulanito'. En este mundo, tomar decisiones es de lo más difícil y tengo que afrontarlo con la mayor asiduidad y tener las cosas claras", señaló Luis Enrique en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tras haber dado la convocatoria para los partidos ante Croacia y Bosnia-Herzegovina.

Además, remarcó que "no hay un momento puntual exacto" en el que decidiese que tenía que volver a contar con el lateral. "Lo hago en función de lo que veo, de lo que entiendo que es lo mejor o considero que es importante para la selección, ese es el momento", admitió.

"No ha cambiado nada respecto a anteriores listas, ya defendí a capa y espada que no tenía ningún problema personal con ningún jugador. No ha habido llamadas ni nada que se le parezca, a la hora de valorar en esta sala no hay nadie mejor que mi 'staff' técnico y yo que conozcan a Jordi Alba en el plano profesional. En los 3 años que le tuve en el Barça, jugó mas del 80 por ciento de partidos. Es una decisión profesional, personal en ningún caso", añadió el gijonés.

De todos modos, aclaró que a la hora de convocar a un futbolista "hay muchos factores". "No son determinantes, pero ayudan. Está el estado de forma, que es clave, lo que buscamos, la competencia que pueda tener, contra quien jugamos o en qué estado está tu equipo. Son muchas cosas que suman, ninguna exclusivamente determinante, pero que todas juntas hacen que tome mis decisiones", puntualizó.

"Creo que he contestado a bastantes preguntas de Jordi Alba", intentó zanjar Luis Enrique ante la insistencia de los medios sobre la presencia del catalán. "No tengo que normalizar nada ni nada que aclarar con nadie. Vendrán todos y les daré la charla inicial de bienvenida y para decirles cómo vamos a trabajar. No tengo que verme afectado por la relación personal que pueda llegar a entablar con jugadores", subrayó.

Finalmente, y tras confirmar que el de L'Hospitalet "será seguro" uno de los capitanes por su número de internacionalidades, terminó su comparecencia en tono bromista tras ser preguntado, después de que Vicente del Bosque dijese en 2010 que le habría gustado parecerse a Busquets, que a quién le gustaría parecerse él. "A Jordi Alba, aunque soy un poquito más alto", zanjó entre risas.