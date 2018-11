Luis Rubiales reconoce que recibió una "oferta millonaria" para llevarse la Supercopa a Miami

El presidente de la RFEF acudió por primera vez a la Asamblea de LaLiga

Ante Tebas y los clubes reiteró el 'no' al Girona-Barcelona en Estados Unidos

Reconoce que la Supercopa, si es a partido único, si puede sacar de España

Foto: Getty.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha descartado una "oferta millonaria" para jugar la Supercopa de España en Miami (Estados Unidos) de la misma empresa norteamericana, Relevent, con la que ha firmado LaLiga y que es el origen del polémico Girona-FC Barcelona previsto para finales de enero en la misma ciudad estadounidense. La RFEF estudia la posibilidad de sacar la Supercopa.

Así lo desveló el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras asistir a la Asamblea de LaLiga. "Es cierto que hemos tenido una oferta millonaria, de la misma empresa que LaLiga, para llevarnos la Supercopa a Miami y hemos dicho que no", comentó.

Rubiales recordó que ha habido un "cambio de reglamento" que permite que la final de la Supercopa de España se juegue a doble partido o a partido único. "Si es a doble partido, sería imposible jugarla fuera de España porque tendríamos dos sedes locales. Si es a partido único, y se dan las circunstancias, lo estudiaríamos", subrayó.

Al contrario que acostumbraba su antecesor en el cargo, Ángel María Villar, Rubiales sí asistió a la Asamblea de LaLiga para mostrar a los clubes profesionales que la Federación Española de Fútbol "es su casa, y tienen las puertas abiertas.

"Lo importante es que todos vean que las diferencias no tienen que llegar a lo institucional. No hay acercamiento ni alejamiento, hay posturas que son diferentes. A mí me gustaría que se viera como una muestra de responsabilidad y de cercanía. Hay que estar cerca de los que piensan como tú, y de los que no. Y eso refiriéndome al presidente de LaLiga. Aquí hay muchos clubes que tienen unas tesis muy parecidas a las que yo estoy liderando ahora", aclaró.

Acerca del Girona-FC Barcelona que LaLiga pretende jugar en Miami, el presidente de la RFEF reiteró que hay muchas partes implicadas, la FIFA, UEFA, CONCACAF, la federación de Estados Unidos (USSF) y la española, "y ninguna institución ha dicho que sí". "Es momento para que los clubes vean que ninguna ha dado el OK. Parece que esa es la voluntad, espero que los clubes sepan darse cuenta a tiempo", manifestó.