Preocupación en el Barcelona con el comportamiento de Dembélé: "Todos los profesionales deben vivir su profesión"

Guillermo Amor fue muy crítico con la actitud de Dembélé

Ousmane Dembélé, en el banquillo del Barcelona. Imagen: EFE

Ousmane Dembélé fue uno de los protagonistas del encuentro de este pasado domingo entre FC Barcelona y Real Betis. El atacante francés no fue convocado por su entrenador Ernesto Valverde y vio el partido desde la grada demostrando que pasa por su peor momento como futbolista culé.

Valverde, ante las numerosas bajas, prescindió aún así de Dembélé, un fichaje que ya asciende a los 115 millones de euros, por su falta de profesionalidad en las últimas semanas. "Cada uno puede interpretarlo como crea conveniente. Intento hacer lo mejor para mi equipo y para mi club. A veces Ousmane ha entrado, ha sido titular, el otro día lo fue, y mañana no va a estar", declaró en la rueda de prensa previa al equipo.

Dembélé tuvo que dar un paso adelante tras la lesión de Messi, pero no lo hizo. El francés tardó más de cinco minutos en prepararse para saltar al campo y eso no gustó al técnico. Desde entonces, Ousmane no ha vuelto a la titularidad salvo el partido de Copa ante la Cultural, en el que jugaron los suplentes.

Ayer ante el Betis, Dembélé estuvo en la grada y volvió a llamar la atención de todos con su comportamiento. Llegó tarde tras el descanso mientras que Samper, Vermaelen y Coutinho ya estaban preparados en sus asientos.

Estos detalles son los que tiene que solucionar el bueno de Dembélé. Cuando fue preguntado Piqué por el francés, dijo lo siguiente: "Es una decisión técnica. Nosotros estamos para ayudarle. Es muy joven y tiene mucho margen de mejora y talento. Es uno más y ahí entra el entrenador, que decide no convocarlo. Seguro que lo hace para que mejore en varios aspectos".

Más duro fue Guillermo Amor, director de relaciones institucionales, al término del encuentro en Bein: "Todos los profesionales siempre tienen que dar un paso al frente. Vivir su profesión y trabajar cada día para jugar. En el Barcelona tú tienes que demostrarlo cada día. En los partidos y en los entrenamientos", recalcó.

"Es caro jugar en el Barça, es muy caro. Hay muchos jugadores y todos son buenos como para decir me gusta más esta posición o la otra. Hay que jugar donde te digan, los minutos que sean y cuando no juegas aguantar y tener la paciencia suficiente para esperar tu oportunidad y estar preparado para cuando te llegue. Eso es trabajo de todos. La mayoría de jugadores y de profesionales suelen y solíamos hacer eso", declaró.