Contrato fijo para Solari: las decisiones que le han catapultado al banquillo del Real Madrid

Solari ha demostrado tener personalidad en sus primeros partidos al frente

Solari y Casemiro hablan durante un partido. Imagen: Reuters

Santiago Solari ya es el entrenador oficial del Real Madrid, según ha confirmado la Federación Española (RFEF). El argentino deja de ser interino para convertirse en fijo después de conseguir cuatro victorias en los cuatro partidos que ha disputado (Melilla, Valladolid, Viktoria y Celta de Vigo).

El argentino ha aprobado con nota el medio mes que lleva al frente del banquillo del Real Madrid. Solari ha sorprendido a propios y extraños demostrando que tiene una gran personalidad y en todo este tiempo ha tomado decisiones importantes, desmarcándose de las ideas su predecesor Julen Lopetegui.

1. Meritocracia

Con Solari juega el que está mejor, tal y como ha demostrado en estos cuatro partidos. Isco no ha sido titular con el argentino y ante el Celta no jugó un solo minuto. Con Lopetegui jugaba siempre, pero con el argentino se lo tendrá que ganar en el campo. Otro nombre es el de Lucas Vázquez, que se llevó la partida en detrimento de Asensio e Isco en Balaídos.

2. Nada de experimentos

Desde la llegada del argentino, cada jugador juega en su sitio, algo de lo que no podía presumir Lopetegui. Con Solari, Nacho juega de central, Reguilón de lateral, Lucas en su sitio y Bale en punta o en izquierda. Confía en la plantilla que tiene.

3. No forzar lesionados

Esta era una de las premisas de Zidane cuando llegó al banquillo del Real Madrid. El galo lo repitió por activa y por pasiva y parece que Solari va a continuar con esta dinámica. Ante el Celta, ni Varane ni Marcelo ni Carvajal (los tres terminaron la semana entrenando con el grupo) viajaron con el equipo.

4. Portería

El primer 'marrón' de Solari como técnico del primer equipo estuvo en la portería. El argentino se decantó por Keylor en su primer partido, pero después apostó por Courtois dejando al 'tico' solo para la Copa del Rey. Una decisión difícil que ha tomado Solari. Quiere un titular y ese es el belga.

5. Idea de juego

Solari ha instaurado el 4-2-3-1 en sus primeros partidos en el Real Madrid. Ante el Celta, el partido más importante para el argentino, los blancos jugaron (con balón) con Casemiro y Kroos en el centro; Lucas y Bale en bandas; Modric por delante del centro del campo y Benzema arriba.

6. Confianza en la cantera

Lopetegui no tiró suficiente de cantera, todo lo contrario que Solari. El argentino ha tirado de sus exjugadores ante la plaga de lesiones y no le han defraudado. Vinicius y Javi Sánchez seguirán jugando. El primero por ser quien y el segundo por la falta de defensas que hay en el equipo (Nacho y Vallejo lesionados). Ahora, viendo el nivel de Reguilón, no se explica que solo jugase un partido ante el CSKA.