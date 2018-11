¿El final de David Villa en la MLS? New York City no tiene intención de renovarle

El delantero David Villa cumplirá 37 años en diciembre

Esta temporada ha marcado 15 goles en 27 partidos

David Villa celebra un gol con el Manchester City. Imagen: Reuters

David Villa ha finalizado su temporada en la MLS (Major League Soccer) sin poder conquistar el título. Su equipo, el New York City, ha perdido en los playoffs ante el Atlanta del Tata Martino y ya está de vacaciones en una temporada marcada por las lesiones en la que ha marcado 15 goles y ha repartido seis asistencias en 27 partidos.

El delantero asturiano quiere seguir jugando al fútbol, pero parece que su equipo no está por la labor de renovar su contrato que termina en 2018, según informa este martes el diario Sport.

El New York City habría propuesto a David Villa seguir en el club, pero no como jugador y sí en un cargo en los despachos, algo que no está dispuesto a acetar el mítico exdelantero de Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid.

David Villa cumplirá el próximo 3 de diciembre 37 años, demostrando que eso de meter goles es lo suyo. Esta temporada 'solo' ha marcado 15 goles en 27 partidos. Su mejor fue en 2017, donde anotó 24 goles en 34 encuentros.