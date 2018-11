André Gomes vuelve a disfrutar del fútbol y el Everton le quiere recomprar

El medio portugués encuentra la regularidad y confianza en el Everton

El club inglés está dispuesto a comprarle en propiedad

Después de su lesión, André Gomes ha jugado todos los partidos como titular

André Gomes, en un partido con el Everton. Imagen: getty

El centrocampista André Gomes vuelve a sentirse futbolista. El portugués ha encontrado la regularidad en el Everton y, después una lesión al comienzo de la temporada, ha enlazado varias titularidades hasta el punto que el equipo inglés está pensando seriamente en comprarlo en propiedad.

André Gomes jugó su primer partido oficial con el Everton el 21 de octubre ante el Crystal Palace tras superar una lesión en el biceps femoral que le tuvo apartado de los terrenos de juego más de dos meses.

Tras el encuentro ante el Palace, André Gomes ha jugado todos los encuentros posteriores: ante Manchester United, Brighton, Chelsea y Cardiff. Y en el últimio, el portugués fue nombrado 'MVP' del partido y recibió los elogios de su entrenador Marco Silva.

"En el momento adecuado tendremos que hacer algo para quedarnos con un jugador como André. Es pronto, está contento y no queremos presionarle. Ya hablaremos del tema, mejor esperar a que el Barça se olvide un poco de él...". El Everton pagó 2.250.000 euros por la cesión por un año y se hizo además cargo de su ficha.

El portugués estuvo dos temporadas en el Barcelona y lo pasó realmente mal. "No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer", confiesó en una entrevista concedida a la revista 'Panenka'. Nada que ver con su estado actual, donde en el Everton ha encontrado la confianza que le faltó en el Barcelona. "Gracias chicos por todo el apoyo que me han dado estos últimos meses. Estoy ansioso por devolver este cariño", confesó tras ser nombrado mejor jugador ante el Cardiff.