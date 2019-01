La carta para los Reyes Magos de Oriente de los 20 equipos de LaLiga 18/19

En Bilbao, Valencia y Villarreal ansían que sus majestades no les den carbón

Por Huesca y Vallecas piden un saco de ilusión para el milagro de la salvación

En el Bernabéu quieren transformar el oro en un reemplazo de su 'CR7' perdido

Imagen: Getty

"Queridos Reyes Magos..." podría ser el inicio de la carta de cualquier niño a sus majestades de Oriente. Sin embargo, esta apertura también podría darse en los 20 equipos que conforman LaLiga Santander para intentar que el 6 de enero sea el punto de partida de un 2019 lleno de éxitos. Desde EcoDiario.es hemos querido ayudar a todos los directivos, jugadores y entrenadores para que llenen de ilusión las gargantas de sus aficionados.

- Alavés. En Vitoria piden al nuevo año que su equipo se porte, mínimo, como lo ha hecho en 2018. Para ello, la carta a los Reyes Magos va centrada en la estabilidad de Abelardo y la continuidad de Ibai Gómez. Además, en la tarea de fichajes, un mediocentro de garantías para dar más fondo de armario se hace indispensable para intentar, por qué no, el sueño de dar el salto a Europa.

- Athletic de Bilbao. Con el nuevo presidente en Bilbao esperan que 2019 haga borrar los últimos 365 días. El carbón de Segunda es lo que no quieren para un 'león' que pasa por su peor momento de forma de la última década y para evitarlo urgen de que llegue envuelto un goleador que les hizo vibrar antaño, un Fernando Llorente relevo del caduco Aduriz.

- Atlético de Madrid. De lleno en una temporada ilusionante, por Madrid quieren que se deje caer un pase directo a la final de 'su' Champions. Como eso conllevará mucho esfuerzo, Simeone le ha pedido al 'rey Marín' la renovación de Godín y Juanfran y la tranquilidad con Lucas y Filipe. Además, la salud para Diego Costa es el otro deseo anhelado de la carta rojiblanca.

- Barcelona. En la ciudad condal llevan tiempo soñando con un nuevo mediocentro de nombre Rabiot. Pero mientras tanto, Messi, que de magia sabe un rato, se ha pedido un poco de ayuda para poder conquistar la ansiada Champions y colaborar a que Valverde aclare sus ideas sobre su futuro. El presente más llamativo será para Dembélé, al que la directiva ya le ha dejado claro que le va a regalar un despertador.

- Real Betis. Por el Villamarín tienen claro que los Reyes Magos deben ir de verdiblanco y que tienen que traer mucha salud para Quique Setién y Joaquín. Además, en la lista de deseos han incluido soñar con un título en forma de Copa del Rey o Europa League y se les ha colado un regalo para sus vecinos, aunque no se asegura que este sea nada bueno.

- Celta de Vigo. Por el norte y para no pasar frío, en Balaídos añoran más noches de gloria con su 'paje Aspas'. Por el momento no quieren regalos, pues en lo económico andan justos y se ven capaces de impulsarse otra vez hacia el viejo continente con los juguetes que ya tienen. Los Maxi Gómez, Hugo Mallo, Brais Méndez y Fran Beltrán permiten soñar por Galicia para no vivir de los altibajos.

- Eibar. En el conjunto armero piden estabilidad para seguir reafirmándose en Primera y para que a Mendilibar, que no le termina de gustar 'el juguete del VAR', le sigan llegando años de éxito. En el plano de fichajes no se descarta algún presente desconocido para intentar que se convierta en oro, como un Sergi Enrich al que deberán agasajar para mantener con sus goles.

- Espanyol. Aunque en Barcelona comenzaron la temporada cargados de sueños, diciembre se les hizo una cuesta y han pedido que su 'panda Borja Iglesias' recupere el olfato. A su 'rey Chen de Oriente' le demandan más compromiso para que Rubi sea capaz de lograr la estabilidad deportiva que hace años que se perdió.

- Girona. Por la otra ciudad catalana de Primera reclaman una salvación que venga precedida de recuerdos de la temporada pasada. A falta de recuperar el mejor nivel de Portu, Eusebio se ha pedido a los Reyes Magos más goles de su 'juguete Stuani' y que su equipo siga manteniendo la fiabilidad defensiva que tan buen resultado le ha dado hasta ahora.

- Getafe. En el sur de Madrid andan ya muy ilusionados con la magia de Bordalás, por eso a los Reyes no le piden más que salud y un bonito refuerzo si perdiesen a algún jugador del actual vestuario. A su 'rey Ángel Torres', por su parte, le piden menos polémicas sobre posibles conjuras contra el Getafe y unas rebajas en las entradas, un deseo ya fijo en la carta de todos los años.

- Huesca. Si los Reyes traen milagros, por Aragón piden que no se olviden de ellos para no bajarse del sueño de Primera. Su aventura por la élite se está haciendo cuesta arriba y la afición quiere regalos en forma de goles y un muro para su defensa. Si ya dejasen caer pronto la victoria en casa que tanto se resiste estarían más que servidos de ilusión.

- Leganés. Si sus vecinos pedían continuidad, los pepineros no iban a ser menos y los Reyes ya les han dejado caer un juguete de nombre Braithwaite por adelantado. Visto que este será complicado de pronunciar, por la localidad madrileña quieren más refuerzos para quedarse otro año más en Primera. A corto plazo, revivir el sueño de eliminar al Madrid en Copa sería más que un regalo.

- Levante. Los granotas han incluido en su lista varios refuerzos para la defensa y que al 'paje Paco' no se le acabe nunca la magia. Ya que durante la primera parte de la temporada han sido muy buenos, en Valencia lo que más desean es que les traigan salud para su 'comandante Morales' y muchos goles para sus delanteros.

- Rayo Vallecano. En un año que en Vallecas se han portado muy bien con el regreso a Primera, la situación ahora no marcha por lo esperado. A falta de que el siempre cuestionado por su afición 'rey Presa' cumpla los deseos de los suyos, los rayistas le han solicitado a sus majestades un mediocentro defensivo y los goles perdidos de su juguete favorito durante 2018, 'el RDT'.

- Real Madrid. Por la Castellana no saben muy bien si han cumplido con sus notas durante el año, pues aunque han sacado un 'sobresaliente' en Champions, en Liga y Copa andan 'deficientes'. Además, al 'rey Florentino' le piden que el oro que trae para el nuevo estadio y Brahim Díaz se lo gaste en un delantero, ya que su 'CR7' lo perdieron en las vacaciones de verano y todavía lo echan de menos.

- Real Sociedad. El conjunto 'txuriurdin' anda despistado tras unas navidades de cambios. Al vestuario ha llegado 'un Alguacil' ya conocido, pero la afición sigue a la gresca con su 'rey Aperribay' por la falta de regularidad. En la carta se han fijado una ración de trabajo extra para una plantilla que aspira a más de lo que demuestra sobre el terreno de juego.

- Sevilla. En Nervión se debaten entre la ilusión por su plantilla y el pedirle carbón al mismísimo 'rey Castro'. Pero antes de verano, a los sevillistas les toca tragar y ruegan por varios refuerzos con urgencia en la delantera, además de unos grilletes para el talento de Banega. En el tema de sueños su juguete favorito de la Europa League y quedar por delante de su vecino en LaLiga, están más que fijados.

- Valencia. Con sus 'reyes Lim y Murthy' no están muy contentos este año, pues aunque les trajeron el deseo de volver a la Champions, el 'juguete Rodrigo' parece haberse averiado y andan despistados por LaLiga. Mientras intentan que Mestalla recupere la fortaleza de antaño, añoran que el 'paje Marcelino' vuelva a agitar la lámpara y si es con un delantero de nombre Chicharito, mejor.

- Real Valladolid. El conjunto vallisoletano es el pequeño de la casa que más ilusionado está por la noche mágica. Su 'rey Ronaldo' ha venido de otra galaxia para traerles oro, incienso y mirra a la vez, que están revolucionando la ciudad. Pero por si la fortaleza defensiva falla en el segundo tramo de la temporada, en la carta ruegan por varios refuerzos para amarrar la permanencia.

- Villarreal. El carro de ilusión en la carta ya va lleno por el resto de equipos, pero por Castellón le han pedido una buena dosis al recién llegado 'paje García Plaza'. Todavía metido en todas las competiciones, el submarino no quiere hundirse como en 2012 y confían en una plantilla más que contrastada. Por si sirve de ayuda, a su 'rey Roig' le piden un Iborra y retener a su humilde Chukwueze.