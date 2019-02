El Real Madrid se plantea consultar a los socios la salida de la ACB tras el final de la Copa del Rey

El club blanco, muy enfadado con la decisión de los colegiados

Ha pedido un comunicado de la liga admitiendo el error definitivo

Foto: EFE.

El Real Madrid perdió en el último suspiro la final de la Copa del Rey ante el Barcelona en un partido con dos claras polémicas en la prórroga que generaron un intenso malestar en el equipo blanco. El enfado de la cúpula blanca fue público a través de su director de la sección, pero podría tener consecuencias de calado, ya que la entidad se plantea consultar a los socios si seguir en la ACB o dejar la competición.

Con la sangre aún caliente en las venas de los jugadores blancos, la noticia apareció en Libertad Digital, pero los dos principales diarios madrileños, As y Marca, ya lo confirman: el Real Madrid se plantea consultar a los socios salir o no de la ACB si ésta no realiza un comunicado reconociendo los errores que, cree el club, le han costado la Copa. El rebote de Anthony Randolph sancionado como tapón ilegal (precedido de una falta clara del '3' a Chris Singleton que podría haber decidido la final para el Barcelona) ha escocido en el club. Los dos errores arbitrales que decantaron la final de Copa del Rey de baloncesto.

Juan Carlos Sánchez, director de baloncesto del Real Madrid, admitió la petición de este 'mea culpa': "La única reclamación es el derecho a la pataleta, que no sirve para nada, pero queremos que se tome nota de estas acciones (...) No nos podemos quedar callados tras dos errores en dos años". Sánchez se refería al lance entre Víctor Claver y Jeffery Taylor de la final de 2018, en la que el del Barça hizo falta en un palmeo decisivo del jugador blanco.

El Mundo asegura que Florentino Pérez, presidente blanco, llegó a bajar al despacho del director de arbitraje para consultar la jugada junto a dos directivos. El runrún blanco por la última decisión era patente.

Los jugadores también lo escenificaron. El más claro fue Felipe Reyes, que de camino a vestuarios gritó: "¡Vaya puto robo! ¡Que lo oiga todo el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo!". Rudy Fernández acompañaba al '9': "¡Es una puta vergüenza! ¡Puta vergüenza! ¡Puta vergüenza, chaval! ¡Qué puta vergüenza!".