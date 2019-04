Zidane rechaza un Real Madrid sin Varane: "Quiero que se quede"

El técnico asegura que el jugador no se ha comunicado con él

Asegura que habrá cambios a final de temporada, pero no limpieza

Foto: Reuters.

Zinedine Zidane volvió a cerrar la puerta de salida del Real Madrid a su compatriota Raphael Varane, aseguró que a él no le ha comunicado su deseo de marcharse del club a final de temporada y afirmó que quiere "que se quede".

"No quiero un Real Madrid sin Varane", zanjó Zidane ante las informaciones que rodean al central francés las últimas semanas. "Es un jugador joven al que le quedan muchos años buenos y lo está haciendo bien", añadió.

Zidane no ocultó que Varane no se ha dirigido a él para comunicarle su deseo de marcharse y señaló que ese es el punto clave si realmente el defensa desea abandonar el club. "No ha dicho nada de eso Varane y quiero que se quede", aseguró a los medios franceses en su última respuesta. "Salen muchas cosas para decir que está molesto, pero son cosas de la vida de los jugadores. Yo lo veo bien, a mí no me dijo nada y lo importante es lo que me diga a mí y de momento sabe que está en el mejor club del mundo y ha ganado muchísimas cosas. Lo veo bien", manifestó.

La misma defensa que hizo Zidane de Varane la extendió al brasileño Marcelo, por quien confiesa un cariño personal especial, y justificó el momento de forma que atraviesa por la falta de continuidad. "Marcelo es un jugador que ha jugado poco últimamente. Le quiero mucho como persona y como jugador lo que ha hecho aquí ha sido fenomenal hasta ahora", afirmó.

"El jugador tiene que saber que aquí se discute mucho y cuando se juega poco peor. Esto no va a cambiar, pero le vamos a necesitar siempre. Como es bueno se le exige que siempre juegue bien y le vamos a pedir más. Últimamente se le cuestiona mucho pero a mí me encanta. Quiero que juegue muchos más partidos de aquí hasta el final sin cuestionar lo que ha hecho Reguilón que también va a jugar otra vez", añadió.

El técnico madridista evitó hablar de 'limpieza' para el probable proceso de renovación de la plantilla de cara a verano. "Se hablan muchas cosas de lo que se hará el próximo año y hay que respetar a los que están aquí que han hecho muchas cosas. Hablar de 'limpieza' me parece una falta de respeto. Cambios vamos a hacer, pero no es el momento de hacerlo, ya tendremos tiempo para hacerlo", aseveró este martes en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia.

En este sentido, no tendrá problemas en descartar futbolistas del actual vestuario que no entren en el próximo proyecto. "Esto es la vida", advirtió. "Si hay cambios y tengo que decir a uno que no voy a contar con él voy a ser sincero, pero al final de temporada, no voy a cambiar mi forma de ser", afirmó.

"Soy entrenador, algo tengo que decir", replicó sobre si va a hacer recomendaciones de fichajes. "Creo que hay una institución importante con gente importante que manda y las cosas se hacen juntos, ya estamos hablando con el club de lo que queremos"", aclaró a continuación antes de dejar claro que "en el día a día" es él el que se encarga de tomar "las decisiones de cualquier tipo".

También fue 'Zizou' escueto cuando se le preguntó si tenía claro qué posición era la más importante para reforzar. "Lo verás, tú directo y yo directo", expresó con una sonrisa, repitiendo el mismo mensaje sobre si había la necesidad de traer un goleador.

Sin debate en la portería

El duelo ante el Huesca volvió a dejar pitos a Gareth Bale y nuevas dudas sobre si estará en el nuevo proyecto pitos. "No sé si le afectan. Nunca es algo bueno, a mí también me pitaron y hay que aceptarlo y tener personalidad. Los jugadores de esta plantilla la tienen para aceptar lo que la gente quiere", comentó.

Otro debate que intentó zanjar el exjugador francés fue el de la portería y una posible rotación en la temporada que viene: "Depende de los porteros que tenga. De momento hay tres buenos y vamos a acabar con ellos, pero no vamos a tener este tema de los porteros el próximo año, va a ser bien claro", sentenció.

En la portería el otro día jugó su hijo Luca, una decisión que despertó alguna crítica, lo que a Zidane no le "cambia nada". "Los que me conocen saben que Luca está aquí por sus méritos propios. Es un jugador de esta plantilla y del club desde hace 16 ó 17 años como Carvajal, nada más. La gente que opina y quiere ir por lado personal me da igual", zanjó.

Por otro lado, el entrenador madridista, cuyo método de trabajo no ha "cambiado" desde su marcha, reiteró que hará "cambios para hacer un buen partido" este miércoles en Mestalla, un partido "bonito que gusta a los jugadores". "El horario es un poco tarde, pero no pasa nada", agregó sonriente.

Zidane no esconde que con pocas opciones para lo que queda de temporada al equipo le "está costando un poco a nivel psicológico". "Pero son profesionales y cuando entran en el campo quieren ganar. Podemos y queremos hacerlo mejor poco a poco", remarcó.

"Está muy difícil, pero vamos a pelear para quedar lo más alto posible porque en el fútbol como jugador he vivido cosas complicadas y puede pasar de todo. Tenemos que hacerlo bien sí o sí independientemente de un equipo u otro", aseguró de cara a los nueve partidos que restan y los doce puntos de ventaja del líder FC Barcelona.