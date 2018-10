Más de la mitad de la población yemení está al borde de la hambruna

Es difícil estimar cuántas personas mueren de inanición o desnutrición

130 niños mueren al día debido al hambre, unos 50.000 cada año

La ONU registra desde mayo 5.000 violaciones del Derecho Internacional

Niño yemení en estado grave de desnutrición. Foto: Reuters

El secretario adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, ha alertado de que más de la mitad de la población yemení, unas 14 millones de personas, se encuentran al borde de la hambruna.

Aunque es difícil estimar cuántas personas mueren de inanición o de enfermedades relacionadas con la desnutrición en el país, Lowcock ha indicado en un comunicado difundido por el portal humanitario ReliefWeb que fuentes médicas estiman que el número de muertes relacionadas con factores alimentarios ha aumentado significativamente.

Agencias humanitarias han advertido de que cerca de 130 niños mueren al día debido al hambre, cerca de 50.000 en un año. No obstante, muchas de las defunciones permanecen ocultas. "Sólo la mitad de las instalaciones sanitarias funcionan y muchos yemeníes son tan pobres que no pueden acceder a ellas. Como no pueden lograr cuidados, muchos mueren en casa. Pocas familias informan de las muertes, por lo que sus historias quedan ocultas", ha manifestado.

Lowcock ha afirmado que la situación en Yemen es ahora mucho más seria que en 2017, cuando las alertas de hambruna llevaron a un aumento significativo de la ayuda coordinada por Naciones Unidas dado el alto número de personas que se encontraban en peligro.

En este sentido, ha subrayado que las ayudas alimentarias en las que confía gran parte de la población durante años son sólo son suficientes para sobrevivir. Lowcock también ha alertado de la situación en la localidad de Hodeida, donde los ataques han provocado que más de 500.000 personas tengan que abandonar sus viviendas.

Desde el pasado mes de mayo, la ONU ha registrado 5.000 violaciones del Derecho Internacional por parte de todos los actores involucrados en el conflicto, lo que incluye la muerte de un gran número de civiles.

Lowcock ha instado a actuar de forma urgente en cinco áreas: el cese de las hostilidades en las inmediaciones de infraestructuras e instalaciones en las que operen las agencias humanitarias, proteger los suministros de alimentos, aumentar las ayudas humanitarias y lograr que las partes se comprometan con la ONU a acabar con el conflicto.