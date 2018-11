Un padre denuncia a YouTube, WhatsApp y al Estado francés por el suicidio de su hijo tras jugar al 'Momo Challenge'

Con este paso, la familia espera prevenir situaciones con desenlaces similares

Imagen de 'Momo', una escultura terrorífica expuesta en 2016. Imagen: Whatsapp

Momo, el juego viral con tintes macabros, llegó en verano. Accesible a golpe de un mensaje de WhatsApp, este siniestro 'pasatiempo' amenaza a sus participantes al incitarlos a cometer actos peligrosos, que pueden incluso acarrear la muerte. Pues bien, en otoño lo que ha venido es la denuncia de un padre francés a YouTube, a WhatsApp, a un sitio de citas para adolescentes y al Estado francés. La motivación viene dada "por poner en peligro la vida de otros", toda vez que su hijo de 14 años muriese a mitad de octubre.

Por su parte, el fiscal de la ciudad de Rennes, en el oeste del país, ha confirmado que consta la denuncia.

El menor de 14 años fue hallado muerto, en su propia habitación en la casa de sus padres, colgado del cinturón de su kimono.

Según su familia, se trataba de un chico integrado y lleno de proyectos, lo que, para ellos, descarta la tesis de que pudiera sobrevolar por su mente un suicidio previamente al 'contacto' con Momo. En suma, lo achacan a que alguien, se desconoce quién o quiénes están detrás de la terrorífica imagen, lo habría atrapado a través de este oscuro juego.

"Yo acuso a YouTube, WhatsApp y a la web 'rencontre-ados.com' de no proteger a los jóvenes", ha afirmado René Gattino, el padre denunciante, quien ha añadido que "siento que el Estado no ha tenido suficientemente en cuenta los peligros que estos sitios representan para los jóvenes". "Cuando te toca a ti no lo entiendes. Pensamos que podíamos estar tranquilos en el campo, pero Internet está en todas partes y eso no asegura nada", destaca. Cabe reseñar que su hijo, a pesar de su corta edad, consiguió registrarse en la web que ahora es uno de los focos de denuncia de René Gattino.

Crear conciencia

Con su decisión, la familia espera alertar a los demás para evitar, dice, que se vuelvan a lamentar dramas semejantes. "La investigación y, especialmente, las investigaciones técnicas están tratando de determinar las circunstancias exactas de la muerte", ha indicado, por su parte, el fiscal.

Antes del inicio del curso escolar, Gabriel Attal, miembro del partido La République en Marche, hoy secretario de Estado en el Ministerio de Educación, cuestionó al ministro del Interior sobre los peligros de este juego viral. Así, evidenció "la presión psicológica sobre los más jóvenes", que "los pone en peligro al obligarlos a llevar a cabo desafíos cada vez más peligrosos".

Ya en 2017, la policía francesa advirtió sobre los inconvenientes de un reto similar. Se trataba de la Ballena Azul, que obligaba a jóvenes a enfrentarse durante 50 días a desafíos cada vez más peligrosos hasta la última etapa: el suicidio.