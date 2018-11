Cerca de 400 búfalos aparecen ahogados en un río entre Botsuana y Namibia

Unos 400 búfalos aparecieron ahogados en el río Chobe, en la frontera entre Namibia y Botsuana, y sus cadáveres fueron descubiertos con asombro por los vecinos de las localidades cercanas, informaron hoy medios locales.

Las autoridades de los dos países investigan las causas del ahogamiento masivo, pero la hipótesis más probable es que acabasen en el agua al tratar de huir de depredadores.

El suceso ocurrió probablemente el martes, del lado de la rivera namibia, a la altura de la zona de Mbalasinte.

PRESS RELEASE |The Ministry of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism wishes to inform the public of a mass drowning of Buffaloes in the Chobe River along the border of the Chobe National Park, on the edge of the Kabulabula Peninsula. pic.twitter.com/YXjD6eWGvE