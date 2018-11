Al menos un muerto y varios heridos en un apuñalamiento múltiple en la ciudad australiana de Melbourne

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas tras se apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en una céntrica calle de Melbourne, según la Policía, que ha descartado en principio que se trate de un ataque terrorista aunque mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

Las fuerzas de seguridad respondieron inicialmente al aviso de un coche en llamas y en el lugar, la calle Bourke, se encontraron con un hombre armado con un cuchillo. "La Policía le disparó en el pecho y ahora está en estado crítico en el hospital", ha afirmado el superintendente David Clayton.

Las autoridades también han confirmado tres apuñalamientos en la zona. De estas víctimas, una ha perdido la vida en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos han sido evacuadas sin que haya trascendido la magnitud de los daños sufridos, según la cadena de televisión australiana ABC.

El hombre, atacando con un cuchillo a una persona. Foto: EFE.

La Policía ha pedido la colaboración ciudadana para recabar información sobre el suceso, aunque ha descartado ya que en él hubiesen participado varias personas. "No hay constancia de ningún vínculo terrorista en este momento, pero mantenemos la mente abierta por si lo hubiera", ha asegurado Clayton.

Australia elevó su alerta en 2015 por el temor al retorno de radicales que se hubiesen sumado a grupos terroristas en países de Oriente Próximo. La calle donde se ha producido el último incidente ya fue escenario de otro momento de pánico en enero de 2017 cuando un hombre embistió su coche contra los peatones y provocó seis muertos, si bien en ese momento también se descarto la pista terrorista.

Video from my friend Michael in Melbourne (not on Twitter) who saw the car on fire and started filming. Then saw the guy attack the cops. Shot fired at the end. So scary. Stay safe out there people. pic.twitter.com/mkwY7E9Xjs