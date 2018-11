Boxeo infantil en Tailandia, ¿una vía para escapar de la pobreza o una imprudencia?

No se trata de si es para sacar ingresos o no. Hay que entender una cultura tan distinta a la nuestra para poder comprender. El Muay Thai o Boxeo Tailandés es el deporte nacional de Tailandia, igual que el fútbol lo es en España. El año pasado en España un niño de 10 años murió en una carrera de karting y este año un chaval de 14 en una carrera de motociclismo en Montmeló. Son deportes mucho más peligrosos que el boxeo tailandés y sigue todo igual. Y no creo que lo practiquen para obtener ingresos económicos, sino todo lo contrario, son deportes elitistas que exigen unos desembolsos muy importantes para poder practicarlos.