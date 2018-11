El Gobierno argentino reconoce que no tiene medios para recuperar los restos del submarino ARA San Juan

Imagen: Reuters

El ministro de Defensa argentino, Óscar Aguad, ha reconocido este sábado que no cuentan con los medios necesarios para recuperar el submarino 'ARA San Juan' desaparecido hace un año y hallado el viernes por una empresa estadoundiense a 907 metros de profundidad.

Aguad ha explicado en rueda de prensa desde la sede de la Armada en Buenos Aires que Argentina no tiene equipamiento "para extraer un buque de estas características" y que "una parte de lo que va a suceder de acá en más lo tiene que resolver la Justicia".

"No teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar. No contamos con estos AUV que son de la tecnología más moderna, tampoco ROV para bajar a esas profundidades. Tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", ha apuntado.

AUV es acrónimo de 'Autonomous Underwater Vehicle', un vehículo submarino autónomo, y ROV es acrónimo de 'Remotely Operated Vehicle', un vehículo operado a distancia conectado a un barco. En este caso, fue al Seabed Constructor, de bandera noruega, de la empresa Ocean Infinity.

Aguad ha explicado que la empresa deberá "entregar toda la información" y que el Ministerio de Defensa estudiará y resolverá "qué hay que hacer". Sin embargo, hizo hincapié en la Justicia. "La jueza --Marta Yañez-- está a conocimiento de todo. Una parte de lo que va a suceder de acá en más lo tiene que resolver la Justicia", ha argumentado.

"No era fácil. Y siempre dijimos que no es fácil encontrar un submarino y menos en las profundidades [en] que lo hemos encontrado", agregó. Además, Aguad destacó que el submarino fue localizado muy cerca del punto donde los hidrófonos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares habían detectado el 15 de noviembre de 2017 a las 10.51 una "falla hidroacústica" compatible con una implosión.

El buque ha sido localizado en una loma marina situada a 500 kilómetros de la costa a la altura del golfo de San Jorge, en un estado muy deteriorado, con el casco "deformado e implosionado", según Aguad.

El jefe de la Base Naval de Mar del Plata, el capitán Gabriel Attis, había informado previamente a los familiares del estado de los restos del submarino, hallado con el casco "totalmente deformado, colapsado e implosionado", sin "aberturas de consideración", partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros.

Los familiares piden que se preserve el lugar

Los familiares de los 44 tripulantes que navegaban en el submarino pedirán a la jueza que investiga lo sucedido, Marta Yáñez, que preserven el lugar de hallazgo, ha confirmado este sábado en declaraciones exclusivas a Sputnik la abogada querellante Sonia Kreischer.

"Quiero pedir que preserven el lugar", ha hecho saber la letrada, que representa a las familias querellantes en la causa judicial, y que manifestó sus sospechas de que tanto el Gobierno como la Marina argentina ya conocían donde estaba el submarino.

"Pasaron un montón de testigos por la causa, y nos mintieron en la cara diciendo que no sabían, que podía haber pasado esto", ha sostenido la abogada antes de asegurar que, desde la desaparición del submarino el 15 de noviembre de 2017, "hay fotos en la que demuestra que (los servicios de búsqueda) pasaron varias veces por ese lugar". "Barrieron la zona en varias ocasiones", ha agregado. .

Hasta ahora no se dio a conocer la localización del buque "porque no convenía, porque no estaba en condiciones el submarino", según la abogada, quien ha asegurado que la noticia del hallazgo ocurre ahora debido a "la presión social, ya que tuvieron tiempo para tapar muchas cosas".