Así fue el angustioso momento en que un tiburón muerde en la cabeza a un submarinista

Momento del ataque del tiburón. Foto: Youtube

Will Krause es una persona con suerte. Este joven puede presumir de haber sobrevivido al ataque de un tiburón. Además, no de cualquier ataque. El escualo le mordió la cabeza y la nuca causándole varias heridas.

Krause estaba realizando pesca submarina cerca de Bahamas el pasado día 21 cuando fue atacado por un tiburón. "Lo único que recuerdo de ese momento es el sonido del 'crash' en mi cabeza y no fue un sonido muy agradable", ha relatado Krause en Good Morning América.

Tras el ataque, el animal abandonó el lugar. Krause logró llegar a la superficie y subir a la embarcación gracias a la ayuda de sus compañeros. Una vez fuera, pese a estar lleno de sangre, comprobaron que las heridas que le había causado el tiburón eran solo superficiales, por lo que sirvió con unos puntos de sutura para para la hemorragia.

"Me recuerdo rogándole al señor: ahora no, todavía no", ha contado Krause a los medios estadounidenses. "Si esto me pasa otra vez, creo que voy a tener que empezar a buscarme otro pasatiempo", ha declarado el joven.

Fue el propio Krause quien compartió el vídeo del ataque en las redes sociales, que fue grabado por uno de los compañeros de pesca.