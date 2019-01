El comando de aviación nuclear de EEUU felicita el 2019 con un mensaje sobre lanzar una bomba

El comando militar responsable de las armas nucleares de Estados Unidos se ve obligado a pedir disculpas por "su desafortunado tuit" felicitando el año nuevo. En el mensaje en cuestión se bromeaba con la posibilidad y disponibilidad del comando Estratégico de lanzar una "bola más grande que la de Times Square".

La publicación, se eliminó en cuestión de horas y el Comando por una disculpa posterior publicada desde la cuenta oficial del Comando Estratégico. En el mensaje posterior se expresaba arrepentimiento por el polémico tuit: " Nuestro tuit de Nochevieja fue de mal gusto y no refleja nuestros valores. Pedimos disculpas. Estamos dedicados a la seguridad de América y aliados".

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.